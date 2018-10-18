После ДТП в Шигонском районе в реанимацию попал водитель мотороллера

В среду, 17 октября, в Шигонском районе в ДТП серьезно пострадал 54-летний водитель мотороллера "Муравей". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:10 он ехал по дороге Шигоны — Старый Тукшум в сторону с. Шигоны и между 24 и 25 км дороги не выбрал безопасную скорость, съехал на правую обочину, где мотороллер опрокинулся.

"Скорая" доставила водителя в больницу, где его госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту ДТП ведется проверка.