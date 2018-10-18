После ДТП в Шигонском районе в реанимацию попал водитель мотороллера

В среду, 17 октября, в Шигонском районе в ДТП серьезно пострадал 54-летний водитель мотороллера "Муравей". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 13:10 он ехал по дороге Шигоны — Старый Тукшум в сторону с. Шигоны и между 24 и 25 км дороги не выбрал безопасную скорость, съехал на правую обочину, где мотороллер опрокинулся.
"Скорая" доставила водителя в больницу, где его госпитализировали в реанимационное отделение.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.