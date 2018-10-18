Самарские энергетики будут плавить лед на проводах

На подстанции 220 кВ "Сызрань" идет реконструкция оборудования системы плавки гололеда. Она завершится уже до начала холодов.

Как рассказал директор самарского предприятия "ФСК ЕЭС" МЭС Волги Евгений Зайцев, новая система необходима для защиты проводов и тросов высоковольтных линий электропередач от образования гололеда и налипания снега. Схема на первый взгляд выглядит просто: на проводах вдоль всей линии разместят специальные датчики, которые реагируют на изменение параметров сети, натяжения и температуры повода и тому прочее. Если фиксируются нарушения — на пульт дежурного сразу поступает сигнал, и оператор включает системы плавки гололеда. С помощь специальных трансформаторов на участке создается повышенное напряжение и кратковременное контролируемое "короткое замыкание", которое приводит к увеличению температуры провода и, соответственно, плавит налипший снег или лед. Весь процесс очистки занимает всего 5-15 минут и, по словам экспертов, не представляет никакой опасности для линии электропередачи.

"Система плавки наледи в российской энергетике применяется достаточно давно, но в основном таким образом очищали так называемый "грозотрос" — провод, служащий для защиты линий электропередачи от грозы, своеобразный громоотвод. Для самих проводов это было опасно. Однако развитие технологий сделало такое возможным", — пояснил Евгений Зайцев.

Для того, чтобы система заработала, на подстанции "Сызрань" смонтируют несколько десятков единиц оборудования. Среди них 20 новых разъединителей, 1 трансформатор плавки гололеда, 1 выключатель 110кВ, 3 выключателя 35 кВ, 16 трансформаторов тока 10-110 кВ, 6 реакторов 10 кВ, 2 блока измерения напряжения и 2 выпрямительные установки. На самих линиях электропередачи установят изолированные крепления грозотроса, устройства для гашения колебаний проводов ЛЭП, а также установят датчики гололедообразования и систему распределенного контроля температуры на проводах. Сердце всей системы — современный трансформатор.

"Подобный трансформатор для плавки гололеда применяется в Самарской области впервые. Он имеет систему мониторинга переключающего устройства и охлаждающей системы и позволяет производить плавку гололеда без отключения потребителей. Эта система уже применяется в других регионах страны и получила много положительных отзывов", — прокомментировал шеф-инженер компании "Siemens-трансформаторы" Сергей Буцков.

Внедрение системы плавки гололеда должно обезопасить линии электропередачи от угрозы порывов или короткого замыкания из-за избыточного веса снега или льда. Специалисты рассказывают, что диаметр таких наледей может достигать 20 см.

"Как правило, ситуации образования наледей на проводах возникают по несколько раз за зиму. От нас зависит не только комфорт жизни, но и безопасность потребителей. Так, в прошлом году из-за наледи произошел порыв проводов на линии, питающей Балаковскую АЭС. Тогда аварию удалось устранить только через двое суток, люди работали в сильнейший буран день и ночь. Подстанция является схемообразующей для Сызранского энергоузла, от нее запитаны не только тысячи жителей и социально значимые объекты, но и крупные промышленные предприятия, например, АО"Тяжмаш", Сызранский НПЗ, газовые предприятия, Сызранская дистанция Куйбышевской железной дороги", — пояснил Евгений Зайцев.

В реализацию проекта инвестировано более 330 млн рублей.

Всего работы по замене оборудования системы плавки гололеда в регионе ведутся на четырех подстанциях 220 кВ — "Сызрань" и "Кубра" в Сызранском районе, "Южная" в Большечерниговском районе и "Кинель" в Кинельском районе.