Проект строительства нового полигона ТБО в Новосемейкино "заморозили"

Публичные слушания по проекту создания около Новосемейкино, Водино и Звездного (Красноярский район) нового полигона по хранению коммунальных и промышленных отходов "Северо-Восточный", назначенные на 20 октября, отменены. Об этом Волга Ньюс рассказал глава Красноярского района Михаил Белоусов.

"Уже есть постановление об отмене слушаний. Собственник пока от этой идеи (по созданию полигона "Северо-Восточный" около Новосемейкино. - Прим. Волга Ньюс) отказывается", - пояснил глава района.

Напомним, инициатором строительства полигона "Северо-Восточный" является ООО НПФ "Полигон", возглавляемое Валерием Танаевым. Предусмотрено создание этого объекта также и региональной программой по совершенствованию системы обращения с отходами. Объем инвестиций в строительство объекта оценен в 174 млн руб., вложить их готово НПФ "Полигон", сроки строительства - около четырех лет.

Мощность полигона, согласно опубликованному проекту, должна составить 150 тыс. тонн в год, площадь объекта - 9,6 га. Полигон планируется разместить в выемке выработанного карьера в 1 км от села Водино, 1,8 км - от Новосемейкино, 4,4 км - от поселка Звездный, 10 км - от микрорайона Крутые Ключи.

На полигоне "Северо-Восточный", согласно опубликованной проектной документации, планировалось утилизировать отходы четвертого и пятого классов опасности.

Жители Новосемейкино выступили против создания нового мусорного полигона В поселке Новосемейкино Красноярского района разворачивается конфликт, связанный с планами по созданию недалеко от поселка полигона "Северо-Восточный" для коммунальных и промышленных отходов общей площадью 9,6 га и мощностью до 150 тыс. тонн в год. Так, граждане уже опубликовали на сайте change.org петицию против создания этого полигона.

Жители близлежащих населенных пунктов выступают против появления нового объекта по хранению мусора, ссылаясь на то, что экологическая ситуация здесь и без того критическая, а неприятных запахов им хватает и от действующих объектов.

На данный момент около поселения уже находятся три действующих полигона по хранению мусора, один из них "законсервирован". Однако, как утверждает глава района, все действующие полигоны общей площадью 36 га планируется закрыть к 2024 г., а новый - как раз открыть в 2024 году.

Таким образом, объясняет Михаил Белоусов, площадь мусорных полигонов сократится фактически в три раза.

Но жители, даже несмотря на это, выступают против создания нового полигона так близко к поселку. Об этом они заявили главе района во вторник, 16 октября, в рамках его встречи с гражданами. Глава пообещал обсудить возможность приостановки реализации проекта с собственником участка - ООО НПФ "Полигон".

По состоянию на 18 октября, как рассказывает Михаил Белоусов, встреча с представителями компании-собственника уже состоялась и договоренность о приостановке реализации проекта достигнута.

"Место, которое предлагает собственник, жителям кажется не совсем безопасным для здоровья. Поэтому будем всесторонне прорабатывать вопрос размещения объекта и с точки зрения экологической безопасности, - пояснил глава района, добавив, что в любом случае необходимо искать компромиссное решение. - Дополнительно еще раз изучим, насколько размещение здесь полигона опасно для жителей, населенного пункта, насколько он вписывается в работу регионального оператора. Еще раз нужно внимательно со всех сторон посмотреть на этот вопрос".

При этом Михаил Белоусов отметил, что не исключается и возможность смены места размещения объекта. "Я собственнику предложил подобрать ему компенсационный участок - подальше от людей, подальше от жилья", - сообщил глава района и пояснил, что такое решение "родилось" всего день назад после встречи с жителями, а на его проработку требуется довольно длительное время.

В завершение Михаил Белоусов добавил, что решение собственника выйти на публичные слушания никак не согласовывалось с администрацией поселения. "Но теперь собственник понял, что такие вопросы без учета мнения общественности решать нельзя. И сегодня готов включиться в рабочую группу местных жителей, администрации", - пояснил глава района.

Что же касается запланированной на субботу встречи жителей с главой района и собственниками, то она, по мнению Михаила Белоусова, теперь, после принятия решения о "заморозке" проекта, не имеет смысла. Жители, в свою очередь, в твиттере главы района высказываются "за" проведение этой встречи. Но, судя по всему, она не состоится.

"Мы все вопросы с жителями обсудили во время встречи во вторник. На собрании люди изъявили желание провести в субботу встречу с участием собственника. Но собственник отказался и сказал, что на данный момент не видит в этом смысла. То решение, которое жители хотели видеть, они увидели", - пояснил Михаил Белоусов.

Получить комментарий директора ООО НПФ "Полигон" на момент публикации материала не удалось - его телефон не отвечал.