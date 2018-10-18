ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве

Банк ВТБ и Фонд развития интернет-инициатив заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова и директор ФРИИ Кирилл Варламов.

В рамках партнерства ВТБ получит доступ к инструментам Фонда для поиска и выстраивания эффективной системы взаимодействия с технологическими стартапами. В интересах бизнес-подразделений банка планируется проведение внутренних демо-дней стартапов-выпускников акселератора ФРИИ. Еще одним важным направлением работы станет развитие предпринимательской культуры и внутреннего спроса на инновации в финансовой организации. ФРИИ будет оказывать банку образовательную и консалтинговую поддержку через проведение стратегических сессий и мероприятий других форматов для выстраивания эффективной системы корпоративных инноваций и реализации пилотных проектов со стартапами.

"ВТБ уже активно взаимодействует с финтех-стартапами, в частности, в банке запущен корпоративный акселератор, - отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Мы стремимся выстроить системную работу с инновациями на открытом рынке, а для этого нужны сильные партнеры с экспертизой в этой области. Партнерство с ФРИИ усилит наши компетенции в сотрудничестве с технологическими стартапами".

"Участие такого крупного игрока, как ВТБ, должно оказать большое влияние на развитие IT-предпринимательства. Мы рассчитываем, что банк станет нашим стратегическим партнером в вопросе поддержки стартапов, развитии рынка поздних стадий и предоставит доступ стартапов к своей инфраструктуре", - пояснил Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив.