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Общество

Надежда Обухова: "После конкурса "Лидеры России" моя жизнь изменилась кардинально"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, в том числе и Надежда Обухова. Она была главным инженером в частной компании, теперь стала начальником отдела развития Самарского регионального ресурсного центра. Это центральная площадка для организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов органов государственной и муниципальной власти.

"После конкурса моя жизнь изменилась кардинально. Подавая заявку на участие в первой волне конкурса, я не планировала менять сферу деятельности и была уверена, что останусь в бизнесе. А сейчас вектор движения сместился в сторону общественной деятельности. Во многом это произошло благодаря разработанному участниками конкурса проекту "Кадросфера", — рассказала Надежда.

"Изначально губернатором области была поставлена задача объединить кадровые резервы всех уровней и вписать туда участников конкурса "Лидеры России". Проект "Кадросфера" — это электронная платформа для объединение кадрового потенциала региона. Зарегистрироваться в ней может каждый. Достаточно лишь желания развивать свой регион, приносить в него интересные идеи и проекты", — заявила она.

В ближайшее время в рамках платформы будет запущен блок тестов, которой сейчас предлагаются участникам конкурса "Лидеры России". Также в рамках платформы развивается 7 проектов в области кадровой политики, образования и науки.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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