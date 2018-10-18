Надежда Обухова: "После конкурса "Лидеры России" моя жизнь изменилась кардинально"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, в том числе и Надежда Обухова. Она была главным инженером в частной компании, теперь стала начальником отдела развития Самарского регионального ресурсного центра. Это центральная площадка для организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов органов государственной и муниципальной власти.
"После конкурса моя жизнь изменилась кардинально. Подавая заявку на участие в первой волне конкурса, я не планировала менять сферу деятельности и была уверена, что останусь в бизнесе. А сейчас вектор движения сместился в сторону общественной деятельности. Во многом это произошло благодаря разработанному участниками конкурса проекту "Кадросфера", — рассказала Надежда.
"Изначально губернатором области была поставлена задача объединить кадровые резервы всех уровней и вписать туда участников конкурса "Лидеры России". Проект "Кадросфера" — это электронная платформа для объединение кадрового потенциала региона. Зарегистрироваться в ней может каждый. Достаточно лишь желания развивать свой регион, приносить в него интересные идеи и проекты", — заявила она.
В ближайшее время в рамках платформы будет запущен блок тестов, которой сейчас предлагаются участникам конкурса "Лидеры России". Также в рамках платформы развивается 7 проектов в области кадровой политики, образования и науки.
Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...