Надежда Обухова: "После конкурса "Лидеры России" моя жизнь изменилась кардинально"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, в том числе и Надежда Обухова. Она была главным инженером в частной компании, теперь стала начальником отдела развития Самарского регионального ресурсного центра. Это центральная площадка для организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов органов государственной и муниципальной власти.

"После конкурса моя жизнь изменилась кардинально. Подавая заявку на участие в первой волне конкурса, я не планировала менять сферу деятельности и была уверена, что останусь в бизнесе. А сейчас вектор движения сместился в сторону общественной деятельности. Во многом это произошло благодаря разработанному участниками конкурса проекту "Кадросфера", — рассказала Надежда.

"Изначально губернатором области была поставлена задача объединить кадровые резервы всех уровней и вписать туда участников конкурса "Лидеры России". Проект "Кадросфера" — это электронная платформа для объединение кадрового потенциала региона. Зарегистрироваться в ней может каждый. Достаточно лишь желания развивать свой регион, приносить в него интересные идеи и проекты", — заявила она.

В ближайшее время в рамках платформы будет запущен блок тестов, которой сейчас предлагаются участникам конкурса "Лидеры России". Также в рамках платформы развивается 7 проектов в области кадровой политики, образования и науки.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.