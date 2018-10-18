Павел Покровский: "Конкурс "Лидеры России" - социальный лифт для молодежи"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский оценил конкурс как лидер общественного мнения и успешный управленец.

"Социальный лифт для талантливой молодежи в любом случае оправдывает себя. Конкурс - это площадка, которая позволит выделить из молодежной среды адекватных лидеров, которые будут работать не на собственный PR, а на благо страны. Сами конкурсные задания разработаны при участии ведущих российских ученых, экспертов в сфере управления и кадровой политики. Поэтому у меня нет сомнений, что среди участников конкурса - будущие лидеры общественного мнения, руководители как регионального, так и федерального уровня", - отметил Павел Покровский.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.