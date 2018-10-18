16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Павел Покровский: "Конкурс "Лидеры России" - социальный лифт для молодежи" В Самарской области предлагают запретить размещение платных парковок около госучреждений и спортивных объектов Надежда Обухова: "После конкурса "Лидеры России" моя жизнь изменилась кардинально" Проект строительства нового полигона ТБО в Новосемейкино "заморозили" Сергей Бурцев: "Я рекомендую участвовать в конкурсе "Лидеры России"

Общество

Павел Покровский: "Конкурс "Лидеры России" - социальный лифт для молодежи"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский оценил конкурс как лидер общественного мнения и успешный управленец.

"Социальный лифт для талантливой молодежи в любом случае оправдывает себя. Конкурс - это площадка, которая позволит выделить из молодежной среды адекватных лидеров, которые будут работать не на собственный PR, а на благо страны. Сами конкурсные задания разработаны при участии ведущих российских ученых, экспертов в сфере управления и кадровой политики. Поэтому у меня нет сомнений, что среди участников конкурса - будущие лидеры общественного мнения, руководители как регионального, так и федерального уровня", - отметил Павел Покровский.

Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Фото на сайте

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4