Павел Покровский: "Конкурс "Лидеры России" - социальный лифт для молодежи"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
Сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский оценил конкурс как лидер общественного мнения и успешный управленец.
"Социальный лифт для талантливой молодежи в любом случае оправдывает себя. Конкурс - это площадка, которая позволит выделить из молодежной среды адекватных лидеров, которые будут работать не на собственный PR, а на благо страны. Сами конкурсные задания разработаны при участии ведущих российских ученых, экспертов в сфере управления и кадровой политики. Поэтому у меня нет сомнений, что среди участников конкурса - будущие лидеры общественного мнения, руководители как регионального, так и федерального уровня", - отметил Павел Покровский.
Конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...