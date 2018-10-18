В ноябре Мариинский театр даст три концерта в Самаре

В рамках традиции ежегодного музыкального фестиваля "Мстиславу Ростроповичу" в 2018 г. состоятся сразу три концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

На сцене Самарского театра оперы и балета коллектив выступит 10 и 11 ноября. 10 ноября оркестр даст два концерта - в 13:00 и 19:00, а 11 ноября всех зрителей ждут в 13:00. Коллектив обещает представить не только классические номера, но и редко исполняемые произведения.

В этом году фестиваль "Мстиславу Ростроповичу" пройдет в одиннадцатый раз под названием "Музыкальный фестиваль "Мариинский" в Самаре". Пресс-служба Самарского театра оперы и балета сообщает, что фестиваль изменит свой формат и концепцию, что поможет ему расширить свои возможности.