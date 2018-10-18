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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Профориентационные экскурсии помогают школьникам сделать выбор

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для того чтобы быть успешным в профессии, о будущей работе стоит задуматься уже в школьные годы. Хорошую практику ввел телеком-оператор МТС. Компания впервые открыла для самарских ребят двери в свой call-центр - один из крупнейших в России. Здесь круглосуточно работает около 700 сотрудников.

Фото: Игорь Казановский

Компания много внимания уделяет качеству предоставляемых услуг во всех сферах своей деятельности, это подтверждается результатами профессиональных соревнований. Дважды сотрудники сall-центров МТС становились победителями международного конкурса "Хрустальная гарнитура".

Образовательная экскурсия, которую провели сотрудники МТС, рассчитана на детей в возрасте 11-15 лет. В ходе посещения сall-центра школьники познакомились со "стартовой" профессией в телеком-отрасли - оператора контактного центра. Работа требует внимательности, ответственности и эмоциональной устойчивости. Эти качества помогут в дальнейшем в любой профессии, тем более что телеоператор предлагает все возможности для дальнейшего карьерного роста.

Первыми экскурсию посетили ученики 9 класса школы №178. Ребята узнали, сколько длится рабочая смена оператора сall-центра, как ее можно совмещать с учебой в вузе. Примерили на себя рабочую гарнитуру и сели к компьютеру. Оказалось, что, помимо рабочих мест, в сall-центре предусмотрены все условия для комфортной работы: уютная и яркая столовая, комнаты для отдыха, небольшой спортивный зал и даже место, где можно расслабиться в массажном кресле или передохнуть на диванах.

Помимо знакомства с работой оператора, школьники прошли по "лестницам времени". На первой из них они узнали, как развивалась телефонная связь: кто был изобретателем телефона, когда появились первые телефонные станции в мире и где таковая открылась в 1895 году в Самаре. Также были раскрыты профессиональные требования к "барышням", которые до появления автоматики соединяли абонентов. Многие из подростков впервые узнали, как в Советском Союзе работала справочная служба "09", послужившая прообразом современных сall-центров.

Вторая "лестница" познакомила участников экскурсии с эволюцией мобильных телефонов. Оказалось, что над разработкой беспроводных телефонов работали инженеры Советского Союза еще в 70-е годы прошлого века. Первый же сотовый телефон был изготовлен компанией Motorola в 1973 году. Через 10 лет, вложив 100 млн долларов, продукт запустили в серийное производство.

В завершение экскурсии ребята поучаствовали в небольшой викторине.

"Мне было очень интересно на этой экскурсии, потому что я узнала много нового, - рассказывает ученица девятого класса Кристина Холодова. - Я уже задумываюсь над выбором будущей профессии, а подобные экскурсии помогают узнать профессию с практической стороны".

"Здесь можно увидеть самое сердце нашей работы: как звонят наши абоненты и насколько заботливо мы к ним относимся, - отмечает начальник центра клиентского сервиса МТС Татьяна Шакирова. - Наш call-центр - один из крупнейших в России, мы постоянно расширяемся и растем. Надеемся, что те, кто будет посещать наши экскурсии, через какое-то время войдут в число наших сотрудников".

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