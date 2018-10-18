ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида

17 октября на "Тольяттиазоте" в торжественной обстановке был дан старт строительству третьего агрегата карбамида. После его ввода в эксплуатацию объемы производства этого минерального удобрения вырастут на 70%.

Проявление глубокого взаимного доверия

Расширение производства карбамида — одно из стратегических направлений развития ПАО "Тольяттиазот". Сейчас два агрегата, действующих на заводе, способны ежесуточно вырабатывать три тысячи тонн ценного и востребованного аграриями минерального удобрения. Реализация масштабного проекта по строительству еще одного агрегата позволит увеличить суточные объемы производства карбамида на 70% — до 5,2 тыс. тонн., при этом значительно снизить уровень выбросов в атмосферу при обеспечении степени очистки по карбамиду в 93%.

Разработку базового проекта агрегата "ТоАЗ" начал в 2015 году в сотрудничестве с давним партнером — швейцарской компанией Casale S.A. В настоящее время уже позади государственная экспертиза, готова рабочая документация, получено разрешение на строительство, закуплено современное технологическое оборудование. За 2017–2018 годы были решены все вопросы с финансированием проекта, бюджет которого оценивается в 25 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию агрегата должен состояться в 2021 году.

В торжественной церемонии начала работ приняли участие руководители "Тольяттиазота", представители региональной и местной власти, топ-менеджеры организаций-партнеров, участвующих в финансировании и ведущих строительство.

Впервые реализация подобного проекта осуществляется не только на собственные средства компании, но и за счет привлеченных инвестиций. В марте этого года "ТоАЗ" подписал кредитное соглашение с синдикатом банков, в который вошли швейцарский Commerzbank AG и немецкий Landesbank Baden-Wuerttemberg. Финансирование в размере 180 млн евро предоставлено на девять лет. Гарантом выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). С учетом нынешней сложившейся экономической и политической ситуации, все стороны, участвующие в проекте, считают это серьезным достижением, проявлением глубокого взаимного доверия и партнерства, отмечая при этом профессиональный подход руководства "Тольяттиазота".

Одним из условий получения "ТоАЗом" финансирования от европейских банков стало прохождение обязательного аудита Международной финансовой корпорации (она входит в группу Всемирного банка). При этом одними из ключевых направлений проверки были экологическая безопасность, охрана труда и социальная политика.

Новые технологии и рабочие места

"Строительство третьего агрегата карбамида открывает новую страницу в деятельности предприятия, — подчеркнул председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Петр Орджоникидзе. — Это не только создание современного конкурентоспособного производства, отвечающего всем требованиям экологической безопасности и энергоэффективности, но и расширение наших возможностей на российском и мировом рынках удобрений".

Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области — руководитель департамента нефтехимических технологий Андрей Шамин считает, что строительство нового агрегата станет очередным шагом в укреплении лидирующих позиций "Тольяттиазота" в производственной деятельности как в стране, так и в мире: "В основе проекта — лучшие мировые практики, лучшие технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить уровень промышленной безопасности производства".

Третий агрегат карбамида будет отличать не только высокая производительность, но и энергетическая и технологическая эффективность, а также экологичность. По словам генерального директора ЗАО "Корпорация "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова, новый агрегат будет построен в непосредственной близости от действующих, это позволит обойтись без расширения санитарно-защитных зон. Что касается использования водных ресурсов, то потребности производства будет практически полностью покрывать система оборотного водоснабжения.

Нельзя не отметить и тот факт, что ввод в эксплуатацию агрегата № 3 даст возможность значительно сократить объемы выбросов "ТоАЗа" в атмосферу. "Агрегат, благодаря применению передовых технологий Casale, будет преобразовывать углекислый газ, являющийся побочным продуктом производств "Тольяттиазота", в ценнейший продукт — карбамид", — подчеркнул главный операционный директор Casale S.A. Серджио Дебернарди.

По словам советника по работе с крупными предприятиями Экспортного кредитного агентства Швейцарии SERV Карол Штайнер, реализация совместно разработанных планов строительства обеспечит соблюдение всех норм в сферах защиты окружающей среды и социальной защищенности.

"Мы уверены, что строительство агрегата принесет огромную пользу не только ТОАЗу, который усилит свои позиции на рынке карбамида, но и городу Тольятти и Самарской области", — заявил директор по экспортному финансированию Commerzbank AG Мустафа Гюнер.

Запуск нового агрегата карбамида — это и новые высокотехнологичные рабочие места, и увеличение налоговых платежей, и укрепление позиций одного из крупнейших химических предприятий Самарской области на российском и мировом рынке в качестве производителя и экспортера минеральных удобрений.