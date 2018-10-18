Потерпевший по делу экс-замминистра: "Предложили отойти и не мешать работать"

В среду, 17 августа, суд Самарского района Самары допросил потерпевшего по нашумевшему делу о картельном сговоре Алексея Рогачева.

Напомним, в сговоре обвиняют бывшего замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна, владельца компании "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило и других работников сферы медицины — всего семь человек.

В своих показаниях потерпевший, директор ООО "ЦЭХ-Здоровье" Алексей Рогачев, сообщил о событиях 2015 г., развернувшихся вокруг конкурса на обслуживание медицинского оборудования в самарских больницах.

По словам Рогачева, во второй половине 2015 г. Альберт Навасардян получил от него согласие на участие в конкурсе и предложил ему сделать свой вариант "коммерческого предложения". Впоследствии команда Рогачева представила выгодную, по его мнению, для больниц схему.

"Мы предложили вариант конкурса, когда оплата производится по факту, то есть в контракте есть цена стоимости одного техобслуживания и, соответственно, количество выполненных ТО, и стоимость основных запасных частей для компьютерных томографов и магнитно-резонансных томографов. И если что-то выходит из строя, то идет оплата согласно прейскуранту контракта по факту выхода из строя. Если предположить, что за год ничего не ломалось, то больница оплачивает по факту только техническое обслуживание. Остальные деньги остаются в бюджете больницы и региона", — сообщил потерпевший.

Некоторое время спустя, в начале декабря 2015 г., в Москве на ежегодной выставке медицинской техники произошла короткая встреча Рогачева с Сергеем Шатило — директором ООО "СМТ", который тоже собирался участвовать в конкурсе.

"Я подошел к Сергею Францевичу (Шатило. — Прим. Волга Ньюс) и заговорил о готовящемся объединенном конкурсе и том, что мы во многих больницах работаем и планируем принять в нем участие. На это Сергей Францевич сказал: "Это бессмысленно, у нас административный ресурс, мы все равно вам не дадим работать, поэтому когда административный ресурс у вас появится, тогда и приходите", — рассказал потерпевший. "Нам предложили отойти и не мешать работать", — добавил Рогачев.

Сам же конкурс был объявлен позднее, во второй половине декабря 2015 г., но на других, отличных от предложенных командой Рогачева условиях.

"В конце декабря вышел конкурс со страховым принципом оплаты, так скажем, данного контракта, и, соответственно, там был ряд запорных позиций, которые искусственно снижали возможности участия других компаний в этом конкурсе", — рассказал потерпевший.

В результате Рогачев обратился с жалобой в ФАС о формировании конкурсного задания под фирму конкурента Сергея Шатило. ФАС признала конкурс недействительным.

По итогам допроса у представителей обвиняемой стороны возникло множество вопросов. Подсудимые вину не признают.

Напомним, второй аукцион на обслуживание медоборудования прошел в мае 2016 г., победителем стало ООО "Современные медицинские технологии". Жена Алексея Рогачева утверждает, что перед этим аукционом Альберт Навасардян предлагал ее мужу "договориться". Со слов женщины, Рогачев, узнав о "переговорах", обратился к правоохранителям. И договор субподряда с Шатило он подписывал уже в рамках оперативного эксперимента.

На втором аукционе начальная общая цена контракта была снижена более чем на 109 млн руб. — 2,5%. Победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Но несмотря на понижение общей стоимости заказа на аукционе, стоимость работ не снизилась.