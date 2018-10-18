Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" в самарской филармонии

В самарской филармонии 21 октября, в 15:00, в рамках Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018" лауреат премии ТЭФИ, народный артист РФ Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен (6+), сообщила пресс-служба филармонии.

Сказка прозвучит в сопровождении музыки Эдисона Денисова в исполнении академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова.