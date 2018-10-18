Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" в самарской филармонии

В самарской филармонии 21 октября, в 15:00, в рамках Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018" лауреат премии ТЭФИ, народный артист РФ Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен (6+), сообщила пресс-служба филармонии.
Сказка прозвучит в сопровождении музыки Эдисона Денисова в исполнении академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова.
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Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!