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Культура

Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" в самарской филармонии

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии 21 октября, в 15:00, в рамках Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018" лауреат премии ТЭФИ, народный артист РФ Юрий Стоянов прочтет сказку "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен (6+), сообщила пресс-служба филармонии.

Сказка прозвучит в сопровождении музыки Эдисона Денисова в исполнении академического симфонического оркестра филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова.

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