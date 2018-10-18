Вынесен приговор по делу о разглашении гостайны сотрудником полиции

В четверг, 18 октября, суд Самарской области вынес приговор по делу 38-летнего Павла Фурсова.
Фурсов работал старшим оперативником в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте.
По версии следствия, он предоставлял материалы предполагаемым членам ОПГ "Законовские" — данные оперативных разработок, которые содержали гостайну.
По данным обвинения, Фурсов за это получил около 50 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении него возбудили по материалам УФСБ по Самарской области.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Фурсова обвиняли в разглашении гостайны и получении взятки.
Суд приговорил экс-полицейского к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей.
Напомним, предполагаемому лидеру ОПГ "Законовские" Гафурову уже вынесен приговор суда, как и еще нескольким членам группировки.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.