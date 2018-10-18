Вынесен приговор по делу о разглашении гостайны сотрудником полиции

В четверг, 18 октября, суд Самарской области вынес приговор по делу 38-летнего Павла Фурсова.

Фурсов работал старшим оперативником в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте.

По версии следствия, он предоставлял материалы предполагаемым членам ОПГ "Законовские" — данные оперативных разработок, которые содержали гостайну.

По данным обвинения, Фурсов за это получил около 50 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении него возбудили по материалам УФСБ по Самарской области.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Фурсова обвиняли в разглашении гостайны и получении взятки.

Суд приговорил экс-полицейского к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тыс. рублей.

Напомним, предполагаемому лидеру ОПГ "Законовские" Гафурову уже вынесен приговор суда, как и еще нескольким членам группировки.