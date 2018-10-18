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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт трассы Самара-Бугуруслан на участке от Кинеля до Комсомольского почти завершен

КИНЕЛЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 октября, представители специализированной лаборатории областного минтранса, компании-подрядчика и проекта "Безопасные дороги" ознакомились с ходом ремонта дороги Самара-Бугуруслан на участке от Кинеля до поселка Комсомольский.

Кроме того, были взяты пробы асфальта для проверки в лаборатории.

Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из главных направлений в сторону Оренбургской области. На территории губернии общая протяженность трассы составляет 140,5 километра.

В 2018 г. в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" приводят в порядок два участка автодороги: от Кинеля до Комсомольского в Кинельском районе и от Отрадного до села Кинель-Черкассы в Кинель-Черкасском районе.

Представители специализированной лаборатории областного минтранса, компании-подрядчика и проекта "Безопасные дороги" побывали на одном из объектов — на дороге от Кинеля до Комсомольского. Протяженность участка составляет 15,6 км. Региональный координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" Алексей Степанов рассказал, что до ремонта дорога была в неудовлетворительном состоянии: там была высокая колейность и много ям.

Ее было решено привести в порядок. Подрядчиком является ООО "Амонд". Стоимость государственного контракта составляет 351,6 млн рублей. На эти деньги "Амонд" уже провел работы по ремонту как верхнего, так и нижнего слоя дорожного покрытия, укреплению обочин. Осталось установить остановочные павильоны, нанести дорожную разметку, установить сигнальные столбики и смонтировать барьерное ограждение.

"В районе города Кинель  будет обустроен пешеходный переход с освещением и светофорами, — сообщил главный инженер ООО "Амонд" Сергей Триер. — Кроме того, будет восстановлено 8 остановочных площадок".

По его словам, ремонт завершен на 95%. Согласно контракту, гарантия на работы составляет пять лет.

После осмотра участка Алексей Степанов отметил, что ремонт выполнен качественно, но окончательный результат будет только после лабораторного анализа.

"Не все можно оценить только визуальным осмотром. Например, качество уплотнения асфальтобетонной смеси можно узнать после лабораторного анализа", — подчеркнул он.

Специалисты испытательной лаборатории отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области контролируют действия подрядчика на всех этапах работы.Сегодня они отбирали пробы с верхнего слоя покрытия.

"На этом участке автомобильной дороги уже проанализировано 50 проб с верхнего слоя покрытия и 70 — с нижнего. Осталось отобрать еще 20", — рассказал руководитель отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрий Панафенов.

Анализ кернов с верхнего слоя необходимо делать для определения физико-механических свойств асфальтобетона, проверки зернового состава и водонасыщения.

"Если будет отрицательный результат, то подрядчик получит предписание на устранение выявленных замечаний. Он должен будет это исправить и повторно вызвать лабораторию. Тогда мы еще раз отбираем пробы и если все соответствует нормам, то принимаем работу. Приемка работ осуществляется только после того, как будет получено положительное лабораторного испытания", — отметил Дмитрий Панафенов.

Все следы от кернов подрядчик обязан заделать сам.

"Сегодня последний день отбора проб. Отверстия от кернов будут заделаны в течение суток, — сообщил Сергей Триер. — Если этого не сделать, то от этого пострадает качество дороги".

В рамках проекта БКД полным ходом ведется приемка автомобильных дорог. В настоящее время из 89 объектов принято в эксплуатацию 54 автомобильных дороги. Остальные автодороги находятся в высокой стадии готовности. Общая готовность всех дорог, которые приводятся в порядок в рамках проекта, составляет 96%. В перечень ремонта входит семь участков автодорог регионального значения. Эти дороги выполняют функцию "маятниковой миграции" населения к центрам агломерации Самарско-Тольяттинской агломерации. Общая готовность ремонта региональных дорог составляет 87%.
В настоящее время на региональных дорогах, участвующих в проекте, испытательной лаборатории отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проанализирована 371 проба строительных материалов (песка, щебня, битума, полимерно-битумных вяжущих) и более 850 проб асфальтобетона, в том числе крупнозернистого плотного и пористого, щебеночно-мастичного и песчаного асфальтобетона.

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