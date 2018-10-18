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Муниципалитеты Власть и политика

Исполнять обязанности глав Октябрьского и Красноглинского районов будут их заместители по ЖКХ

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До избрания новых глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары исполнять их обязанности будут заместители по ЖКХ — Богдан Корчуганов и Сергей Андриянов, соответственно.

О том, что руководители Октябрьского и Красноглинского районов Алла Волчкова и Олег Комаров покидают свои посты, стало известно во вторник, 16 октября. Тогда они написали соответствующие заявления в Советы депутатов, сообщала пресс-служба администрации города.

Алла Волчкова руководила Октябрьским районом 2010 г., Олег Комаров возглавлял Красноглинский — с 2015 года.

Как сообщают местные СМИ, Алла Волчкова с 22 октября выходит на новое место работы — в медико-технический лицей Самары в качестве руководителя. О причинах ухода Олега Комарова с занимаемой должности не известно — дозвониться до него на момент публикации материала не удалось.

Совет депутатов Красноглинского района уже принял оставку Олега Комарова. Заседание совета депутатов Октябрьского района, на котором будет рассматриваться вопрос о сложении Аллой Волчковой своих полномочий, назначен на вечер 18 октября.

Впоследствии будут объявлены конкурсы на должности глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов.

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