Исполнять обязанности глав Октябрьского и Красноглинского районов будут их заместители по ЖКХ

До избрания новых глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары исполнять их обязанности будут заместители по ЖКХ — Богдан Корчуганов и Сергей Андриянов, соответственно.
О том, что руководители Октябрьского и Красноглинского районов Алла Волчкова и Олег Комаров покидают свои посты, стало известно во вторник, 16 октября. Тогда они написали соответствующие заявления в Советы депутатов, сообщала пресс-служба администрации города.
Алла Волчкова руководила Октябрьским районом 2010 г., Олег Комаров возглавлял Красноглинский — с 2015 года.
Как сообщают местные СМИ, Алла Волчкова с 22 октября выходит на новое место работы — в медико-технический лицей Самары в качестве руководителя. О причинах ухода Олега Комарова с занимаемой должности не известно — дозвониться до него на момент публикации материала не удалось.
Совет депутатов Красноглинского района уже принял оставку Олега Комарова. Заседание совета депутатов Октябрьского района, на котором будет рассматриваться вопрос о сложении Аллой Волчковой своих полномочий, назначен на вечер 18 октября.
Впоследствии будут объявлены конкурсы на должности глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!