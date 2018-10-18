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Инвестиции Экономическая политика

Компания Faberlic заинтересовалась косметическим стартапом Самарского наноцентра

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершаются рыночные тесты рыбьего коллагена, производимого резидентом Самарского нанотехнологического центра по инновационной методике в рамках проекта "Хеликсан Косметикс".

Как сообщает сайт наноцентра, уже подтвердила качество коллагена и готовность к сотрудничеству компания Faberlic. Проект готовится к третьему раунду финансирования, обсуждаются условия вхождения в проект новых инвесторов, которые отобрали данную тему для частных инвестиций в рамках форума VOLGA ANGELS-2018.

Эксперты утверждают, что идея производства из рыбы чистого коллагена находится в фокусе многих иностранных фондов, что, безусловно, выведет самарскую инновацию на глобальный рынок.

Технологию производства высокомолекулярного коллагена из рыбьих шкур ООО "Хелисан Косметикс" запатентовал и даже нашел покупателей, говорится в сообщении. В июне стартап самарского наноцентра уже поставил первую партию коллагена крупной косметической компании, ведутся переговоры с другими потенциальными покупателями. К ним, скорее всего, присоединятся новые частные инвесторы, познакомившиеся с разработками стартапа на международном саммите "ангелов". В перспективе — серийное производство продукта или передача производства на аутсорсинг.

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