Компания Faberlic заинтересовалась косметическим стартапом Самарского наноцентра

Завершаются рыночные тесты рыбьего коллагена, производимого резидентом Самарского нанотехнологического центра по инновационной методике в рамках проекта "Хеликсан Косметикс".
Как сообщает сайт наноцентра, уже подтвердила качество коллагена и готовность к сотрудничеству компания Faberlic. Проект готовится к третьему раунду финансирования, обсуждаются условия вхождения в проект новых инвесторов, которые отобрали данную тему для частных инвестиций в рамках форума VOLGA ANGELS-2018.
Эксперты утверждают, что идея производства из рыбы чистого коллагена находится в фокусе многих иностранных фондов, что, безусловно, выведет самарскую инновацию на глобальный рынок.
Технологию производства высокомолекулярного коллагена из рыбьих шкур ООО "Хелисан Косметикс" запатентовал и даже нашел покупателей, говорится в сообщении. В июне стартап самарского наноцентра уже поставил первую партию коллагена крупной косметической компании, ведутся переговоры с другими потенциальными покупателями. К ним, скорее всего, присоединятся новые частные инвесторы, познакомившиеся с разработками стартапа на международном саммите "ангелов". В перспективе — серийное производство продукта или передача производства на аутсорсинг.
Последние комментарии
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это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
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