Дмитрий Абрамов: "Конкурс "Лидеры России" дает объективные возможности продвижения молодых кадров"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
Свою оценку конкурсу дал заведующий кафедрой мировой экономики Самарского государственного экономического университета Дмитрий Абрамов.
"Конкурс повлиял на мою жизнь положительно. Сегодня благодаря ему я участвую в проектной работе областного правительства и являюсь консультантом Самарского регионального ресурсного центра. Кроме того, я прохожу обучение в Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по развитию региональных команд", — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что проблема продвижения молодых кадров существует причем в общероссийском масштабе.
"С этой точки зрения конкурс "Лидеры России", безусловно, дает объективные возможности. Говорить, что это комплексный социальный лифт, пока нельзя. Так как в некоторых регионах губернаторы не считают нужным общаться с участниками конкурса. Радует, что глава Самарской области активно привлекает нас к сотрудничеству, интересуется нашим мнением по важным государственным вопросам. Сейчас правительство региона активно взаимодействует с РАНХиГС и платформой "Россия — страна возможностей", в рамках которой проводится конкурс "Лидеры России". Надеюсь, что это позволит формировать из участников конкурса эффективный кадровый резерв, продвигать его как команду губернатора", — заявил Дмитрий Абрамов.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...