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Общество

Дмитрий Абрамов: "Конкурс "Лидеры России" дает объективные возможности продвижения молодых кадров"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Свою оценку конкурсу дал заведующий кафедрой мировой экономики Самарского государственного экономического университета Дмитрий Абрамов.

"Конкурс повлиял на мою жизнь положительно. Сегодня благодаря ему я участвую в проектной работе областного правительства и являюсь консультантом Самарского регионального ресурсного центра. Кроме того, я прохожу обучение в Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по развитию региональных команд", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что проблема продвижения молодых кадров существует причем в общероссийском масштабе.

"С этой точки зрения конкурс "Лидеры России", безусловно, дает объективные возможности. Говорить, что это комплексный социальный лифт, пока нельзя. Так как в некоторых регионах губернаторы не считают нужным общаться с участниками конкурса. Радует, что глава Самарской области активно привлекает нас к сотрудничеству, интересуется нашим мнением по важным государственным вопросам. Сейчас правительство региона активно взаимодействует с РАНХиГС и платформой "Россия — страна возможностей", в рамках которой проводится конкурс "Лидеры России". Надеюсь, что это позволит формировать из участников конкурса эффективный кадровый резерв, продвигать его как команду губернатора", — заявил Дмитрий Абрамов.
 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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