Сторож СДТ из Красноярского района украл пистолет у охранника

В четверг, 18 октября, из административного здания охраны СДТ в Красноярском районе украли травматический пистолет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в помещении помимо сотрудника ЧОО находился 32-летний сторож, не трудоустроенный официально. Оперативники предположили, что он мог украсть оружие.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похитил оружие, находившееся в свободном доступе, и продал его неизвестному.

Уголовное дело возбудили по статье "Хищение огнестрельного оружия". Подозреваемый задержан. Полицейские продолжают искать похищенный пистолет.

В отношении владельца пистолета, небрежно хранившего оружие, сотрудники ЛРР Управления Росгвардии по Самарской области приняли меры административного воздействия. Разрешения на хранение оружия (несколько единиц) аннулированы и изъяты, владельца на год лишили права владеть оружием.