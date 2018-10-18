Жителя Сызранского района ждет суд за девять лещей, трех чехоней и трех карасей

И. о. прокурора Сызранского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, которому вменяют незаконный вылов рыбы с применением способов массового истребления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, вечером 26 августа 2018 г. в 30 м от берега реки Уса в районе пос. Междуреченск мужчина установил сеть "китайку". Рано утром на следующий день рыбак вернулся и достал улов: девять лещей, трех чехоней и трех карасей. Стоимость незаконно выловленной рыбы составила 450 рублей. Уголовное дело направлено в Сызранский районный суд для рассмотрения.