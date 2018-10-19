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Общество

Анна Сирота: "Конкурс управленцев "Лидеры России" позволит начать новую жизнь"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

Финалист конкурса "Лидеры России" Анна Сирота прокомментировала Волга Ньюс свое участие в нем: "Я позитивно оцениваю конкурс. Мы продолжаем активно общаться с участниками "Лидеров", плотно работаем с финалистами конкурса и наставниками".

Благодаря конкурсу Анна сменила работу. "На финале конкурса "Лидеры России" ко мне подошел генеральный ди⁠ректор компании "Зарубежнефть" и предложил сотрудничество. На тот момент в компании создавалось новое подразделение по управлению цепочкой поставок (supply chain), включая планирование закупок, построение логистических процессов, доставку сырья и т.д. Руководство оценило мой опыт работы и посчитало, что я могу возглавить новое направление", - рассказала Анна.

"Также благодаря конкурсу мне удалось запустить гуманитарный проект по развитию детских библиотек. Он подразумевает доставку книг детям-инвалидам, проведение в библиотеках уроков лидерства, организацию мероприятий, стимулирующих интерес к чтению. Благодаря конкурсу я значительно расширила круг общения, познакомилась с огромным количество людей во всем мире. Я призываю всех участвовать в проекте. Он позволит начать новую жизнь, наполненную новыми контактами, проектами и смелыми идеями", - поделилась мнением девушка.

Гид потребителя

Последние комментарии

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