Анна Сирота: "Конкурс управленцев "Лидеры России" позволит начать новую жизнь"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
Финалист конкурса "Лидеры России" Анна Сирота прокомментировала Волга Ньюс свое участие в нем: "Я позитивно оцениваю конкурс. Мы продолжаем активно общаться с участниками "Лидеров", плотно работаем с финалистами конкурса и наставниками".
Благодаря конкурсу Анна сменила работу. "На финале конкурса "Лидеры России" ко мне подошел генеральный директор компании "Зарубежнефть" и предложил сотрудничество. На тот момент в компании создавалось новое подразделение по управлению цепочкой поставок (supply chain), включая планирование закупок, построение логистических процессов, доставку сырья и т.д. Руководство оценило мой опыт работы и посчитало, что я могу возглавить новое направление", - рассказала Анна.
"Также благодаря конкурсу мне удалось запустить гуманитарный проект по развитию детских библиотек. Он подразумевает доставку книг детям-инвалидам, проведение в библиотеках уроков лидерства, организацию мероприятий, стимулирующих интерес к чтению. Благодаря конкурсу я значительно расширила круг общения, познакомилась с огромным количество людей во всем мире. Я призываю всех участвовать в проекте. Он позволит начать новую жизнь, наполненную новыми контактами, проектами и смелыми идеями", - поделилась мнением девушка.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...