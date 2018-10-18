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Законотворчество Экономическая политика

В регионе предлагают строить подъездные дороги к новостройкам без допразрешений

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области предлагают разрешить застройщикам обустраивать подъездные дороги к новостройкам без получения дополнительной разрешительной документации.

Соответствующие изменения в закон "О градостроительной деятельности на территории региона" депутаты губдумы обсудили на заседании профильного комитета 18 октября.

Как отметил и.о. руководителя правового управления облпарламента Роман Ляопаров, сейчас застройщику нет необходимости получать дополнительное разрешение на строительство при возведении или реконструкции инженерных сетей для новостройки, а также подъездных автомобильных дорог к строящимся объектам, однако длина таких подъездных дорог не должна превышать 200 метров.

"Действующее законодательство ограничивает возможность строительства съездов и примыканий к автомобильным дорогам без разрешения на строительство протяженностью более 200 метров, тем самым не позволяя в полной мере осуществлять обеспечение транспортной инфраструктурой строящиеся объекты", - отметил он.

Депутаты отметили, что на практике застройщики нередко сталкиваются с ситуацией, когда принадлежащие им земельные участки находятся на расстоянии более 200 м от места примыкания к автомобильным дорогам общего пользования. Поэтому у застройщика возникает необходимость оформлять земельные участки для строительства подъездной дороги, получать разрешение на строительство, тратить время и дополнительные средства. В то же время, как отметили депутаты, в большинстве случаев эти подъездные дороги уже учтены в проекте планировки территории.
Чтобы снизить административные барьеры и ускорить реализацию проектов комплексной застройки территории, депутаты предложили освободить застройщиков от обязанности получать разрешение на строительство таких дорог.

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев отметил, что чаще всего застройщики сталкиваются с необходимостью устраивать длинную подъездную дорогу к новостройках в сельской местности.

"Как любой документ, получение дополнительного разрешения на строительства влияет как на сроки реализации проекта, так и на себестоимость объекта. Принятие закона однозначно приведет к улучшению инвестклимата в регионе, к увеличению темпов реализации инвестпроектов и жилой застройки", - подчеркнул он.

Члены комитета по строительству одобрили проект и решили отправить его на процедуру оценки регулирующего воздействия, чтобы свое мнение о предлагаемой новации смогли выразить все заинтересованные стороны.

Гид потребителя

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