В Самаре начинает работать Приволжская электронная таможня

В Самарской таможне 18 октября в режиме видеоконференцсвязи состоялось публичное мероприятие, проведенное Приволжским таможенным управлением для участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных лиц по вопросам правоприменительной практики таможенных органов и соблюдения обязательных требований.
На заседание были приглашены представители государственных контрольных органов, крупнейшие участники ВЭД и представители Торгово-промышленной палаты Самарской области.
Участникам мероприятия был изложен в порядке докладов алгоритм взаимодействия таможни и бизнеса в новом формате. Так, с 24 октября 2018 г. участники внешнеэкономической деятельности Самарской таможни должны подавать декларации на товары в Нижний Новгород в Приволжскую электронную таможню. Самарская таможня будет выполнять функции таможни фактического контроля, за исключением декларирования товаров, помещаемых под отдельные таможенные процедуры, а также декларируемых в письменной форме.
В преддверии профессионального праздника таможенников России 24 октября в Нижнем Новгороде торжественно открывается и начинает функционировать Приволжская электронная таможня, в подчинении которой всего один таможенный пост - Центр электронного декларирования. Электронное декларирование товаров теперь практически со всех таможенных органов региона переходит в Центр электронного декларирования.
Состоявшееся публичное мероприятие - это один из этапов разъяснительной работы и подготовки эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с новым таможенным органом.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?