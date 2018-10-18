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В Самаре начинает работать Приволжская электронная таможня

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской таможне 18 октября в режиме видеоконференцсвязи состоялось публичное мероприятие, проведенное Приволжским таможенным управлением для участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных лиц по вопросам правоприменительной практики таможенных органов и соблюдения обязательных требований.

На заседание были приглашены представители государственных контрольных органов, крупнейшие участники ВЭД и представители Торгово-промышленной палаты Самарской области.

Участникам мероприятия был изложен в порядке докладов алгоритм взаимодействия таможни и бизнеса в новом формате. Так, с 24 октября 2018 г. участники внешнеэкономической деятельности Самарской таможни должны подавать декларации на товары в Нижний Новгород в Приволжскую электронную таможню. Самарская таможня будет выполнять функции таможни фактического контроля, за исключением декларирования товаров, помещаемых под отдельные таможенные процедуры, а также декларируемых в письменной форме.

В преддверии профессионального праздника таможенников России 24 октября в Нижнем Новгороде торжественно открывается и начинает функционировать Приволжская электронная таможня, в подчинении которой всего один таможенный пост - Центр электронного декларирования. Электронное декларирование товаров теперь практически со всех таможенных органов региона переходит в Центр электронного декларирования.

Состоявшееся публичное мероприятие - это один из этапов разъяснительной работы и подготовки эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с новым таможенным органом.

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