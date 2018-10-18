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На Самарской набережной заложили каштановую аллею

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 октября, на набережной близ собора Софии Премудрости Божией собрались руководители ведущих СМИ региона, журналисты, ветераны и студенты. Здесь состоялась церемония открытия Аллеи журналистской солидарности и высадка каштанов.

Всего вдоль аллеи было высажено 25 деревьев. По словам председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой, организация на протяжении двадцати лет проводит различные экологические акции. Это семинары, пресс-туры, в том числе и высадка деревьев. Всего по Самаре силами журналистов высажено 24 аллеи, новая аллея близ собора - 25-я по счету.

"Мы не зря выбрали каштаны, - говорит Ирина Цветкова. - Это дерево символизирует мудрость, заботу и доблесть. Деревья, сплетаясь корнями, создают живой заслон от засухи и урагана. Так и журналистское сообщество стоит на защите гласности и демократических принципов. Аллея расположена вдоль дороги к храму, который тоже олицетворяет мудрость. Я уверена, что это место будет памятным и любимым не только у журналистов, но и у всех жителей города".

До конца года в честь юбилейной даты Союз журналистов проведет еще несколько мероприятий: серию фотовыставок, конкурс "Золотое перо губернии", конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы, акцию "Благородство".

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