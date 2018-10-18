На Самарской набережной заложили каштановую аллею

В четверг, 18 октября, на набережной близ собора Софии Премудрости Божией собрались руководители ведущих СМИ региона, журналисты, ветераны и студенты. Здесь состоялась церемония открытия Аллеи журналистской солидарности и высадка каштанов.
Всего вдоль аллеи было высажено 25 деревьев. По словам председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой, организация на протяжении двадцати лет проводит различные экологические акции. Это семинары, пресс-туры, в том числе и высадка деревьев. Всего по Самаре силами журналистов высажено 24 аллеи, новая аллея близ собора - 25-я по счету.
"Мы не зря выбрали каштаны, - говорит Ирина Цветкова. - Это дерево символизирует мудрость, заботу и доблесть. Деревья, сплетаясь корнями, создают живой заслон от засухи и урагана. Так и журналистское сообщество стоит на защите гласности и демократических принципов. Аллея расположена вдоль дороги к храму, который тоже олицетворяет мудрость. Я уверена, что это место будет памятным и любимым не только у журналистов, но и у всех жителей города".
До конца года в честь юбилейной даты Союз журналистов проведет еще несколько мероприятий: серию фотовыставок, конкурс "Золотое перо губернии", конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы, акцию "Благородство".
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?