В губернской думе обсуждали меры поддержки пенсионеров и инвалидов

В четверг, 18 октября, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы обсуждали величину прожиточного минимума пенсионера, трудоустройство инвалидов и развитие системы стационаров для пенсионеров и инвалидов.

Помогут самым бедным

По вопросу о проекте закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год" докладывала министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина. Она пояснила, что величина устанавливается в каждом субъекте федерации, чтобы установить сумму федеральной доплаты пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

"В 2018 году эта сумма составляла 8375 рублей, проектом на 2019 год предлагается установить прожиточный минимум на уровне 8413 рублей, — говорит министр. — В целом по Российской Федерации величина прожиточного минимума пенсионера по проекту составляет 8846 рублей. Приведу пример: самарец получает пенсию 6000 рублей, он также получает выплату на проезд — 270 рублей, и денежную компенсацию за ЖКУ, например, 630 рублей. Всего получается 6900 рублей, значит в виде субсидии из федерального бюджета этот пенсионер получит 1513 рублей доплаты".

Напомним, что величина прожиточного минимума зависит от цен, предоставляемых Самарастатом на потребительскую корзину, в которой учтены основные продукты, товары и услуги. Состав потребительской корзины корректируется раз в пять лет и работа над изменением процентного соотношения товаров и услуг в нынешней корзине начнется только в 2020 году.

Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова уточнила, что при назначении социальных выплат обычно используют такую величину как среднедушевой доход, или величины, кратные величине прожиточного минимума.

"К прожиточному минимуму и потребительской корзине привязаны всего четыре меры социальной поддержки, — поясняет министра. — Во-первых, это субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний размер — 2386,5 рубля), ее получает 37176 человек, из них 13609 — пенсионеры.

Во-вторых, социальные пособия малоимущим гражданам, по 500 рублей на каждого члена семьи ежемесячно. Их получают 65186 человек, среди них всего 4120 пенсионеров. И еще два вида поддержки: социальная помощь по социальному контракту (единовременная выплата до 50 тыс. рублей в зависимости от того, какая программа помощи семье выбрана) и материальная помощь малоимущим. Эту помощь получает 3516 человек, из них только 246 пенсионеров. Средний размер выплаты — 3822,4 рубля, но в каждой конкретной ситуации она разная". Члены комитета рекомендовали принять проект закона.

Главное — трудоустроить

Ирина Никишина рассказала депутатам о ходе исполнения закона "О квотировании рабочих мест для инвалидов на территории Самарской области". Напомним, с 2015 года принимать на работу людей с ОВЗ обязаны организации, численность которых составляет 35 и более человек.

По информации Минтруда, в последние годы в области снижается общая численность инвалидов. В 2015 году их было 240,3 тыс. человек, в 2016 году — 237,7 тысяч, в 2017 году — 221,1 тысяч, а на 1 января 2018 года в области проживало 220,9 тыс. инвалидов.

На 1 сентября 2018 года в губернии насчитывалось 19413 инвалидов трудоспособного возраста, готовых работать. В текущем году работодателями в центры занятости Самарской области заявлена информация об 11,5 тыс. рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты, из них 7,6 тыс. рабочих мест уже заполнены, это неплохой результат, но есть над чем работать.

"Мы предлагаем работодателям стать социально ответственными и принять на работу инвалида, — рассказывает Ирина Никишина. — Если он идет в отказ — административно наказываем. Но все-таки для нас главная задача — не наказать, а трудоустроить! Мы хотим проработать альтернативные методы, чтобы и инвалидам была польза, и выгода предприятиям, которые трудоустраивают большее количество инвалидов".

Депутаты предложили провести мониторинг реализации закона и в 1-м квартале 2019 года вернуться к рассмотрению вопроса.

Закроют очередность

Замминистра социально-демографической и семейной политики Олег Рубежанский проинформировал депутатов о ходе реализации "Перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области до 2020 года". Документ предполагает строительство отдельно стоящих жилых корпусов и пристроев к жилым корпусам на территории 12-ти действующих учреждений.

"Сначала была задача — сократить очереди в эти учреждения, — рассказывает Рубежанский. — В 2014 году в ней стояло 576 человек. Работа на территории пяти учреждений позволила сократить очередность на 549 мест. Год назад открыли долгожданный пансионат для ветеранов на 78 мест в селе Новотулка Хворостянского района, и полностью ликвидировали очередь из ветеранов войны и труда. Что касается учреждений для психически нездоровых людей — психоневрологических интернатов, то там пик очередности приходился на 2015 год. В очереди стояли 558 человек, благодаря принятым мерам она сократилась до 136 человек".

Министерство добилось софинансирования из федеральной программы Пенсионного фонда в размере 600 млн рублей, завершается строительство Потаповского пансионата для инвалидов на 270 мест в Красноярском районе. Сдача в эксплуатацию планируется в декабре текущего года. Открытие пансионата закроет очередь в психоневрологические интернаты.

"Ликвидация очереди — одна задача, а расселение и создание комфортных мест пребывания в пансионатах в соответствии с нормами СанПиН, в том числе для инвалидов-колясочников, это вторая задача, — поясняет замминистра. — Мы используем старые здания, поэтому у нас нарушаются нормативы обеспечения жилой площади на человека: 3-4 кв. метра вместо положенных не менее 5-6 кв. метров на человека. Например, во Владимирском пансионате мы отремонтировали помещения, но там спальня на 30 человек, и о комфорте говорить не приходится. Нам необходимо как минимум в четырех пансионатах с такими корпусами людей расселить".

Депутаты одобрили разработку типовых проектов, удешевляющих строительство пансионатов, а также приняли решение поддержать министерство в поисках подходящих зданий, которые можно будет переоборудовать для проживания пациентов. И предложили рассмотреть здания пустующих санаториев в Сызрани, Тольятти и Жигулевске.