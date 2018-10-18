В Тольятти после ДТП госпитализирован шестилетний пассажир иномарки

В среду, 17 октября, в Тольятти участником ДТП стал 26-летний водитель автомобиля Lada Priora, получивший права в январе этого года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 7:10 он ехал по ул. Ярославская, со стороны ул. Громовой и при повороте налево по зеленому сигналу светофора на ул. Лизы Чайкиной, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai Solaris, под управлением 36-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и ударилась в металлические ограждения дороги справа.

В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир автомобиля Hyundai Solaris, который находился на заднем пассажирском сидении слева, в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.