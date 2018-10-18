В Тольятти после ДТП госпитализирован шестилетний пассажир иномарки

В среду, 17 октября, в Тольятти участником ДТП стал 26-летний водитель автомобиля Lada Priora, получивший права в январе этого года, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 7:10 он ехал по ул. Ярославская, со стороны ул. Громовой и при повороте налево по зеленому сигналу светофора на ул. Лизы Чайкиной, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai Solaris, под управлением 36-летнего водителя. После столкновения иномарка продолжила движение и ударилась в металлические ограждения дороги справа.
В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир автомобиля Hyundai Solaris, который находился на заднем пассажирском сидении слева, в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенок госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.