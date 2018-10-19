Дарья Касаткина в двух сетах победила Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале Кубка Кремля

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля" обыграла воспитанницу самарской школы тенниса Анастасию Павлюченкову со счетом 6:4, 6:3, сообщает championat.com.

За выход в финал соревнований Касаткина поспорит с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале была сильнее белорусской спортсменки Александры Саснович — 6:2, 2:6, 7:6 (7:2).