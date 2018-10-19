В Кошкинском районе тушили крупный пожар на пилораме

В четверг, 18 октября, в 18:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Новая в с. Старое Максимкино Кошкинского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела пилорама на площади 100 кв. метров. В тушении участвовали 13 человек. Использовалось пять спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 19:13.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.