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АвтоВАЗ до конца года уволит 720 сотрудников

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Руководство ПАО "АвтоВАЗ" анонсировало сокращение штата на 720 сотрудников до конца текущего года, сообщает rbc.ru.

В администрации Самарской области сообщили, что еще в начале текущего года АвтоВАЗ уведомил минтруда региона о планах сократить 734 сотрудника. По состоянию на 17 октября рабочих мест лишились более 450 человек. Одновременно с этим АвтоВАЗ уведомил власти о наличии 134 вакансий на заводе.

Согласно официальным отчетам АвтоВАЗа, на конец 2017 г. на заводе работали 37,6 тыс. человек, а на конец первого полугодия 2018 г. — 36,4 тыс. человек.

Представитель тольяттинского автозавода сообщил РБК, что уведомление службы занятости, о котором идет речь, было направлено для завершения процессов оптимизации, начатых в 2017 году. Кроме того, при сокращении сотрудникам завода предлагается в качестве альтернативы занять равнозначную должность в других подразделениях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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