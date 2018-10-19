АвтоВАЗ до конца года уволит 720 сотрудников

Руководство ПАО "АвтоВАЗ" анонсировало сокращение штата на 720 сотрудников до конца текущего года, сообщает rbc.ru.

В администрации Самарской области сообщили, что еще в начале текущего года АвтоВАЗ уведомил минтруда региона о планах сократить 734 сотрудника. По состоянию на 17 октября рабочих мест лишились более 450 человек. Одновременно с этим АвтоВАЗ уведомил власти о наличии 134 вакансий на заводе.

Согласно официальным отчетам АвтоВАЗа, на конец 2017 г. на заводе работали 37,6 тыс. человек, а на конец первого полугодия 2018 г. — 36,4 тыс. человек.

Представитель тольяттинского автозавода сообщил РБК, что уведомление службы занятости, о котором идет речь, было направлено для завершения процессов оптимизации, начатых в 2017 году. Кроме того, при сокращении сотрудникам завода предлагается в качестве альтернативы занять равнозначную должность в других подразделениях.