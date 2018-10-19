АвтоВАЗ до конца года уволит 720 сотрудников

Руководство ПАО "АвтоВАЗ" анонсировало сокращение штата на 720 сотрудников до конца текущего года, сообщает rbc.ru.
В администрации Самарской области сообщили, что еще в начале текущего года АвтоВАЗ уведомил минтруда региона о планах сократить 734 сотрудника. По состоянию на 17 октября рабочих мест лишились более 450 человек. Одновременно с этим АвтоВАЗ уведомил власти о наличии 134 вакансий на заводе.
Согласно официальным отчетам АвтоВАЗа, на конец 2017 г. на заводе работали 37,6 тыс. человек, а на конец первого полугодия 2018 г. — 36,4 тыс. человек.
Представитель тольяттинского автозавода сообщил РБК, что уведомление службы занятости, о котором идет речь, было направлено для завершения процессов оптимизации, начатых в 2017 году. Кроме того, при сокращении сотрудникам завода предлагается в качестве альтернативы занять равнозначную должность в других подразделениях.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.