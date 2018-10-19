Дмитрий Азаров обсудил направления сотрудничества с хокимом Хорезмской области

В четверг, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписал протокол о намерениях с хокимом Хорезмской области Фарходом Эрмановым.

В документе отражены ключевые направления развития между регионами двух стран. "Наш регион готов к совместному развитию сельского хозяйства, текстильной отрасли и туризма", — отметил глава Хорезмского региона. Факрход Эрманов поблагодарил Дмитрия Азарова за визит в республику и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Приветствуя коллег, губернатор Самарской области отметил важность дружественных отношений между Россией и Узбекистаном, а также между президентами двух государств.

"Наши страны связаны тысячами судеб людей — это те самые нити, которые позволяют нам дружить во всех смыслах и во всех сферах" — отметил Дмитрий Азаров. Он пригласил представителей хокимата узбекского региона в Самару, чтобы установить более тесные экономические связи, усилить гуманитарный обмен.

"Товарооборот между нашими странами растет. Здесь точно есть потенциал: как для импорта, так и для экспорта. После подписания протокола о намерениях мы детально проработаем все грани нашего сотрудничества и подпишем соответствующее соглашение", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор Самарской области выразил уверенность в том, что в итоговом документе будут определены конкретные задачи, актуальные для обоих регионов.

"Мы нашли более пяти позиций, по которым уже можно работать, — заметил сенатор Совета Федерации России от Самарской области Фарит Мухаметшин. — Мы сегодня утром провели двустороннюю встречу между верхними палатами парламентов двух стран и решили, в частности, что необходимо разработать дополнительные меры для поддержки бизнесменов. Был весьма содержательный и конкретный разговор, намечены четкие перспективы дальнейшей работы".

Особое внимание стороны уделили развитию туризма. Дмитрий Азаров отметил, что в этой отрасли есть дополнительные возможности для сотрудничества. У ряда городов, в числе которых Ташкент, Бухара, Хива, Самарканд славная история и всемирно известные достопримечательности. В последние годы в стране создана вся необходимая инфраструктура для развития туризма, серьезно вырос интерес со стороны европейских стран.

"Нужно больше рассказывать людям о городах соседних государств, особенно Узбекистана, — отметил руководитель Самарской области. — Туристический поток можно значительно увеличить".

Еще одна тема для дальнейшей совместной работы — совершенствование сотрудничества в миграционной сфере. Самарская область привлекает граждан Узбекистана в качестве места работы, однако, по мнению Хокима, существующая база по поддержке и адаптации трудовых мигрантов решает возникающие вопросы лишь частично.

Глава Самарской области, в свою очередь, заявил о необходимости проработки всех аспектов взаимодействия в этой сфере на межрегиональном уровне.

В завершении встречи стороны выразили уверенность в том, что все намеченные планы по экономическому, гуманитарному, туристическому сотрудничеству, будут выполнены.