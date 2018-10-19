Дмитрий Азаров обсудил направления сотрудничества с хокимом Хорезмской области

В четверг, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписал протокол о намерениях с хокимом Хорезмской области Фарходом Эрмановым.
В документе отражены ключевые направления развития между регионами двух стран. "Наш регион готов к совместному развитию сельского хозяйства, текстильной отрасли и туризма", — отметил глава Хорезмского региона. Факрход Эрманов поблагодарил Дмитрия Азарова за визит в республику и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Приветствуя коллег, губернатор Самарской области отметил важность дружественных отношений между Россией и Узбекистаном, а также между президентами двух государств.
"Наши страны связаны тысячами судеб людей — это те самые нити, которые позволяют нам дружить во всех смыслах и во всех сферах" — отметил Дмитрий Азаров. Он пригласил представителей хокимата узбекского региона в Самару, чтобы установить более тесные экономические связи, усилить гуманитарный обмен.
"Товарооборот между нашими странами растет. Здесь точно есть потенциал: как для импорта, так и для экспорта. После подписания протокола о намерениях мы детально проработаем все грани нашего сотрудничества и подпишем соответствующее соглашение", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор Самарской области выразил уверенность в том, что в итоговом документе будут определены конкретные задачи, актуальные для обоих регионов.
"Мы нашли более пяти позиций, по которым уже можно работать, — заметил сенатор Совета Федерации России от Самарской области Фарит Мухаметшин. — Мы сегодня утром провели двустороннюю встречу между верхними палатами парламентов двух стран и решили, в частности, что необходимо разработать дополнительные меры для поддержки бизнесменов. Был весьма содержательный и конкретный разговор, намечены четкие перспективы дальнейшей работы".
Особое внимание стороны уделили развитию туризма. Дмитрий Азаров отметил, что в этой отрасли есть дополнительные возможности для сотрудничества. У ряда городов, в числе которых Ташкент, Бухара, Хива, Самарканд славная история и всемирно известные достопримечательности. В последние годы в стране создана вся необходимая инфраструктура для развития туризма, серьезно вырос интерес со стороны европейских стран.
"Нужно больше рассказывать людям о городах соседних государств, особенно Узбекистана, — отметил руководитель Самарской области. — Туристический поток можно значительно увеличить".
Еще одна тема для дальнейшей совместной работы — совершенствование сотрудничества в миграционной сфере. Самарская область привлекает граждан Узбекистана в качестве места работы, однако, по мнению Хокима, существующая база по поддержке и адаптации трудовых мигрантов решает возникающие вопросы лишь частично.
Глава Самарской области, в свою очередь, заявил о необходимости проработки всех аспектов взаимодействия в этой сфере на межрегиональном уровне.
В завершении встречи стороны выразили уверенность в том, что все намеченные планы по экономическому, гуманитарному, туристическому сотрудничеству, будут выполнены.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!