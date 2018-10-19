Алексей Титов возглавил комитет по экологии и охране окружающей среды при ТПП Самарской области

Бывший руководитель банка "Солидарность" Алексей Титов стал председателем комитета по экологии и охране окружающей среды при Торгово-Промышленной палате Самарской области, сообщает "СО-Онлайн".
"Ранее президент ТПП СО Валерий Фомичев входил в ближайшее окружение семьи Титова и на определенном этапе являлся председателем совета директоров банка "Солидарность", — уточняет издание.
Напомним, в мае текущего года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где официально проживает Титов, признал его банкротом и открыл в отношении него процедуру реструктуризации задолженности. С заявлениями о признании Алексея Титова несостоятельным обратились коммерческий банк "Солидарность" и экс-депутат Самарской губернской думы Сергей Ракитин.
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