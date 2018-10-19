Дмитрий Азаров: "Депутаты гордумы Тольятти сделали первый серьезный шаг к совместной деятельности"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в гордуме Тольятти, где 18 октября с третьей попытки был утвержден спикер, его заместители и главы профильных комиссий.

"Я поздравляю депутатов с началом настоящей работы. Все-таки мало избраться, надо начать работать в интересах жителей. Сегодня сделан первый серьезный шаг к совместной и конструктивной деятельности депутатов, представленных разными политическими партиями, — приводит слова Дмитрия Азаров samara.kp.ru. — Интересы Тольятти, ответственный подход и здравый смысл взяли верх над узкопартийными амбициями. Жители Тольятти доверили депутатам решение важнейших вопросов, связанных с развитием города. Теперь необходимо оправдать это доверие. Со своей стороны, как глава региона, всегда нацелен на совместную, слаженную деятельность, помощь и содействие. Тольятти всегда был городом моего особого внимания, он будет таким и в дальнейшем".

Напомним, председателем гордумы Тольятти был избран Николай Остудин ("Единая Россия"), первым заместителем спикера — Юрий Сачков (КПРФ), вице-спикерами — Евгений Архангельский (ЛДПР), Алексей Сазонов ("Справедливая Россия"), Виктор Казачков ("Единая Россия") и Ольга Сотникова (КПРФ).