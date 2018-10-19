Дмитрий Азаров: "Депутаты гордумы Тольятти сделали первый серьезный шаг к совместной деятельности"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в гордуме Тольятти, где 18 октября с третьей попытки был утвержден спикер, его заместители и главы профильных комиссий.
"Я поздравляю депутатов с началом настоящей работы. Все-таки мало избраться, надо начать работать в интересах жителей. Сегодня сделан первый серьезный шаг к совместной и конструктивной деятельности депутатов, представленных разными политическими партиями, — приводит слова Дмитрия Азаров samara.kp.ru. — Интересы Тольятти, ответственный подход и здравый смысл взяли верх над узкопартийными амбициями. Жители Тольятти доверили депутатам решение важнейших вопросов, связанных с развитием города. Теперь необходимо оправдать это доверие. Со своей стороны, как глава региона, всегда нацелен на совместную, слаженную деятельность, помощь и содействие. Тольятти всегда был городом моего особого внимания, он будет таким и в дальнейшем".
Напомним, председателем гордумы Тольятти был избран Николай Остудин ("Единая Россия"), первым заместителем спикера — Юрий Сачков (КПРФ), вице-спикерами — Евгений Архангельский (ЛДПР), Алексей Сазонов ("Справедливая Россия"), Виктор Казачков ("Единая Россия") и Ольга Сотникова (КПРФ).
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!