В центре Самары 26 человек тушили чердачное перекрытие старого двухэтажного дома

В пятницу, 19 октября, в 8:29, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Ленинградской в Самарском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело чердачное перекрытие в доме на площади 15 кв. м. В тушении участвовали 26 человек, которые, используя восемь спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 9:44.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания и ущерб выясняются.

Как сообщили очевидцы, пожар был старом в двухэтажном доме, расположенном между улицами Братьев Коростелевых и Ленинской.