В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по ул. Чапаевской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством работ по кровельному ремонту срок ограничения движения транспорта по ул. Чапаевской в границах Студенческого переулка и ул. Ульяновской продлен до 31 октября.
Напомним, данная мера начала действовать с 17 сентября 2018 года.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...