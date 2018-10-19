В Самаре продлен срок ограничения движения транспорта по ул. Чапаевской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством работ по кровельному ремонту срок ограничения движения транспорта по ул. Чапаевской в границах Студенческого переулка и ул. Ульяновской продлен до 31 октября.

Напомним, данная мера начала действовать с 17 сентября 2018 года.