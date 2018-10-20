Самарцы побывали на встрече "серебряных" добровольцев в Уфе

На форум "Молодые душой" съехались 500 волонтеров со всех регионов страны. Самой представительной стала делегация Самарской области - 29 человек.

Делегация из Самарской области познакомилась на форуме с новым министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым - кстати, уроженцем Самары.

Большая часть панельной дискуссии второго дня была посвящена развитию наставничества и его роли в гражданско-патриотическом воспитании. Координатор самарского проекта "Серебряный актив" Татьяна Чигарева рассказала, как развивается взаимовыгодная дружба между школьниками и ветеранами. Волонтер Тамара Дубровина вспомнила о том, как непросто было "серебряным" добровольцам под знойным небом встречать и сопровождать гостей чемпионата мира по футболу.

Руководитель самарской делегации Сергей Андриянов рассказал, что еще недавно на мероприятие такого рода из нашего региона могли поехать два-три человека, а в этот раз самарская команда оказалась самой многочисленной.

"Без участия наших ветеранов в губернии не проходит ни одно важное мероприятие - будь то организация государственных праздников, акции, участие в работе молодежного форума ПФО "iВолга", - говорит Андриянов. - Недавно стало известно, что выбраны 15 регионов, в которых будут открыты центры развития "серебряного" добровольчества. В их число попала и Самарская область".