Самарцы побывали на встрече "серебряных" добровольцев в Уфе

На форум "Молодые душой" съехались 500 волонтеров со всех регионов страны. Самой представительной стала делегация Самарской области - 29 человек.
Делегация из Самарской области познакомилась на форуме с новым министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым - кстати, уроженцем Самары.
Большая часть панельной дискуссии второго дня была посвящена развитию наставничества и его роли в гражданско-патриотическом воспитании. Координатор самарского проекта "Серебряный актив" Татьяна Чигарева рассказала, как развивается взаимовыгодная дружба между школьниками и ветеранами. Волонтер Тамара Дубровина вспомнила о том, как непросто было "серебряным" добровольцам под знойным небом встречать и сопровождать гостей чемпионата мира по футболу.
Руководитель самарской делегации Сергей Андриянов рассказал, что еще недавно на мероприятие такого рода из нашего региона могли поехать два-три человека, а в этот раз самарская команда оказалась самой многочисленной.
"Без участия наших ветеранов в губернии не проходит ни одно важное мероприятие - будь то организация государственных праздников, акции, участие в работе молодежного форума ПФО "iВолга", - говорит Андриянов. - Недавно стало известно, что выбраны 15 регионов, в которых будут открыты центры развития "серебряного" добровольчества. В их число попала и Самарская область".
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...