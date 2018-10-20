16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В сквере "Родина" идет митинг в поддержку трудящихся, пенсионеров и ветеранов Самарской области Самарцы побывали на встрече "серебряных" добровольцев в Уфе Елена Титова: "Участие в конкурсе "Лидеры России" стимулирует к развитию" В выходные в Самарской области похолодает Илья Беседин: "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт"

Общество

Самарцы побывали на встрече "серебряных" добровольцев в Уфе

УФА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

На форум "Молодые душой" съехались 500 волонтеров со всех регионов страны. Самой представительной стала делегация Самарской области - 29 человек.

Делегация из Самарской области познакомилась на форуме с новым министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым - кстати, уроженцем Самары.

Большая часть панельной дискуссии второго дня была посвящена развитию наставничества и его роли в гражданско-патриотическом воспитании. Координатор самарского проекта "Серебряный актив" Татьяна Чигарева рассказала, как развивается взаимовыгодная дружба между школьниками и ветеранами. Волонтер Тамара Дубровина вспомнила о том, как непросто было "серебряным" добровольцам под знойным небом встречать и сопровождать гостей чемпионата мира по футболу.

Руководитель самарской делегации Сергей Андриянов рассказал, что еще недавно на мероприятие такого рода из нашего региона могли поехать два-три человека, а в этот раз самарская команда оказалась самой многочисленной.

"Без участия наших ветеранов в губернии не проходит ни одно важное мероприятие - будь то организация государственных праздников, акции, участие в работе молодежного форума ПФО "iВолга", - говорит Андриянов. - Недавно стало известно, что выбраны 15 регионов, в которых будут открыты центры развития "серебряного" добровольчества. В их число попала и Самарская область".

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Фото на сайте

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4