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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Форум в Узбекистане очень результативен"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашения, которые уже заключены и еще будут достигнуты Самарской областью во время Первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, будут способствовать увеличению доходов предприятий региона, бюджета области, созданию новых рабочих мест и повышению доступности продукции из республики на рынках. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров, возглавляющий самарскую делегацию.

"Форум очень результативен. Ему уделяется большое внимание, о чем говорит участие президентов двух стран. Форум первый, но уверен, что он станет регулярным. Мы сегодня уже видим возможности: за эти два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров, нашли новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно. Мы окажем всемерную поддержку и со стороны правительства региона будем укреплять экономические связи", - отмечает глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что объемы товарооборота между Самарской областью и Узбекистаном увеличиваются. "Причем мы растем в основном за счет экспорта, что нас в большей степени интересует. Для нас очень важно, что мы поставляем сюда технику, машины и механизмы. Конечно, мы заинтересованы в продукции предприятий Узбекистана, и в первую очередь это сельскохозяйственная продукция, текстильная. Мы видим поле для сотрудничества и в образовательной сфере. И, конечно, отдельный вопрос, который мы здесь подробно рассматриваем, касается миграционной политики".

Руководитель региона отметил, что области важно участвовать в международных форумах (и особенно в межрегиональных) и использовать возможность представлять свою продукцию, инвестиционные возможности на международной арене.

"Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области и привлекать инвестиции. Мы серьезно занялись этой работой", - заявил Дмитрий Азаров.

При этом, по его словам, в последние годы Самарская область практически не участвовала в форумах и выставках. Однако в этом году регион был масштабно представлен на главной российской площадке - Петербургском международном экономическом форуме - и активно участвовал в мероприятиях, которые проходят при участии президента страны Владимира Путина. Так, на прошлой неделе самарская делегация принимала участие в V форуме регионов Беларуси и России.

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