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Экономика и бизнес

"АКОМ" вывел на рынок батарею, произведенную по технологии EFB

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "АКОМ" — один из лидеров российских производителей аккумуляторных батарей — первым вывел на рынок отечественную батарею, произведенную по технологии EFB. Это уникальный продукт, соответствующий мировым стандартам качества.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Аккумулятор "АКОМ+EFB" был неоднократно отмечен в профессиональной сфере: "Автокомпонент года-2017" в номинации "Инновационный продукт России", победа во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России — 2017" в номинации "Новинка года", активное участие в беспрецедентной арктической экспедиции и тестированию технических характеристик АКБ в экстремальных условиях Северного полюса. Но самое главное — уникальная технология "+EFB" от компании "АКОМ" смогла заслужить доверие и востребованность тысяч автомобилистов, о чем свидетельствуют благодарные отзывы покупателей и популярность батарей "АКОМ+EFB" во всех регионах России и странах СНГ.

Инновационная аккумуляторная батарея "АКОМ+EFB" с 20 октября и до конца 2018 года будет представлена на федеральном телеканале НТВ. Информационной площадкой для ведущего российского бренда аккумуляторных батарей станут самые популярные по зрительским рейтингам программы "Главная дорога" и "Первая передача".

Участие "АКОМ+EFB" в федеральном эфире даст возможность широкой аудитории ближе познакомиться с отечественным производителем, отлично зарекомендовавшим себя на рынке автопроизводителей, и имеющим опыт сотрудничества с зарубежными компаниями по производству стартерных аккумуляторных батарей.

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