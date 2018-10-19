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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

Алексей Леушкин продал ДСК №1 Анатолию Давидюку

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Домостроительный комбинат №1" (ДСК №1), принадлежавший известному в Самаре бизнесмену Алексею Леушкину, сменил собственника и ушел под контроль владельца группы компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка. По данным ИАС Seldon Basis, изменения произошли в октябре 2018 года.

Алексей Леушкин продал ДСК №1 Анатолию Давидюку Алексей Леушкин продал ДСК №1 Анатолию Давидюку
Фото: Архив «ВН»

ДСК №1 действует с 2003 года. Комбинат находится в Самаре на ул. Магистральной, 70. Компания, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Выручка общества за 2017 г. составила 381,6 млн руб., убыток - 14,52 млн рублей.

12 октября 2018 г., по данным ИАС Seldon Basis, владельцами общества стали Анатолий Давидюк (1%) и принадлежащее ему ООО "СОКОЛ-2" (99%). При этом 15 октября из состава учредителей компании был исключен Алексей Леушкин. Также с 15 октября врио гендиректора ДСК №1 стал Сергей Вершков, до того общество возглавлял Александр Полонский.

16 октября в собственность Анатолия Давидюка перешло также ООО "Торговый дом ДСК №1".

На сайте ДСК №1 указывается, что завод выпускает пустотные плиты ПК и ПБ, лестничные марши и площадки, бетонные блоки, перемычки, плитки ленточных фундаментов, стеновые панели промышленных зданий и так далее. Также на сайте компании сообщается, что "Домостроительный комбинат №1" - "это самая крупная самарская компания по производству железобетонных изделий".

Правда, актуальность информации на сайте вызывает сомнения, поскольку последние выложенные на нем фотографии датированы 2008 годом.

Алексею Леушкину, по данным из открытых источников, принадлежит 34,01 % в АО "Металлист-Самара". Помимо него совладельцами предприятия являются АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, 25,66%). Основным направлением деятельности АО "Металлист-Самара" является производство комплектующих для ракетно-космической и авиационной отраслей.

Кроме того, согласно раскрытой обществами информации, Алексею Леушкину принадлежит 60,84 % АО "Агрегат", 59,71 % обыкновенных акций (55,18% в уставном капитале) - ПАО "Гидроавтоматика", 44,88% (доля в уставном капитале) - ОАО "Самарский завод "Экран". По данным ИАС Seldon Basis, Алексей Леушкин является совладельцем еще ряда компаний, среди которых - ООО "Техоборонпромснаб", ООО "Инвестаренда", ООО ЧОП "Стелс" и другие.

Анатолий Давидюк является руководителем и собственником ООО "ГК "Новый Дон". Группа компаний "Новый Дон" - "строительный холдинг, специализирующийся на возведении доступного жилья повышенной комфортности в различных районах города Самары и Самарской области", сообщается на сайте компании. "Все организации, входящие в Группу Компаний "Новый ДОН", уже более 18 лет осуществляют свою деятельность на строительном рынке Самарской губернии, выполняя полный комплекс работ по строительству - от создания архитектурного проекта до ввода возведенных объектов в эксплуатацию", - отмечается там же. Список входящих в ГК организаций при этом не уточняется.

Связаться с Алексеем Леушкиным и Анатолием Давидюком на момент публикации материала не удалось.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

Светлана Жваликовская 31 марта 2015 08:28 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

Thought Mind 01 сентября 2014 20:54 "КОШЕЛЕВ-проект" отпраздновал очередной День рождения

это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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