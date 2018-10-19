Илья Беседин: "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.
О своем участии в конкурсе "Лидеры России" рассказал мастер цеха поддержания пластового давления АО "Самаранефтегаз" Илья Беседин.
"Мне с детства было интересно все, что связано с политикой, государственной службой и сферой управления. Изучая биографии крупных государственников, я увидел, что многие из них начинали свой путь с производства. Я думаю, это правильно. Только проработав определенное время "на земле", человек может стать хорошим руководителем", - сообщил Илья.
"Я - потомственный нефтяник: и прадед, и отец занимались нефтедобычей. Начинали с самых низов и достигли определенных высот. Я тоже начинал с рядового оператора по добыче нефти", - рассказал молодой человек.
Илья пытался поучаствовать в первой волне конкурса, однако не прошел по возрасту: на тот момент ему еще не исполнилось 25 лет. Весной этого года Илья вошел в молодежный кадровый резерв области.
"Благодаря резерву я получил первый опыт проектной работы. Вместе с другими ребятами мы разработали перспективный проект по развитию туристического бизнеса в Самарской области, и по итогам голосования в рамках платформы "Вместе" он вошел в тройку победителей", - рассказал Илья.
В этом году Илья подал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России". "Сейчас я планирую во второй раз испытать свои силы. "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт. Он позволяет найти ценные молодые кадры и использовать их таланты на благо государства и общества", - считает он.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...