Илья Беседин: "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

О своем участии в конкурсе "Лидеры России" рассказал мастер цеха поддержания пластового давления АО "Самаранефтегаз" Илья Беседин.

"Мне с детства было интересно все, что связано с политикой, государственной службой и сферой управления. Изучая биографии крупных государственников, я увидел, что многие из них начинали свой путь с производства. Я думаю, это правильно. Только проработав определенное время "на земле", человек может стать хорошим руководителем", - сообщил Илья.

"Я - потомственный нефтяник: и прадед, и отец занимались нефтедобычей. Начинали с самых низов и достигли определенных высот. Я тоже начинал с рядового оператора по добыче нефти", - рассказал молодой человек.

Илья пытался поучаствовать в первой волне конкурса, однако не прошел по возрасту: на тот момент ему еще не исполнилось 25 лет. Весной этого года Илья вошел в молодежный кадровый резерв области.

"Благодаря резерву я получил первый опыт проектной работы. Вместе с другими ребятами мы разработали перспективный проект по развитию туристического бизнеса в Самарской области, и по итогам голосования в рамках платформы "Вместе" он вошел в тройку победителей", - рассказал Илья.

В этом году Илья подал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России". "Сейчас я планирую во второй раз испытать свои силы. "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт. Он позволяет найти ценные молодые кадры и использовать их таланты на благо государства и общества", - считает он.