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Общество

Илья Беседин: "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Больше всего заявок подали жители Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. По количеству поданных заявок Самарская область занимает лидирующие позиции в ПФО.

О своем участии в конкурсе "Лидеры России" рассказал мастер цеха поддержания пластового давления АО "Самаранефтегаз" Илья Беседин.

"Мне с детства было интересно все, что связано с политикой, государственной службой и сферой управления. Изучая биографии крупных государственников, я увидел, что многие из них начинали свой путь с производства. Я думаю, это правильно. Только проработав определенное время "на земле", человек может стать хорошим руководителем", - сообщил Илья.

"Я - потомственный нефтяник: и прадед, и отец занимались нефтедобычей. Начинали с самых низов и достигли определенных высот. Я тоже начинал с рядового оператора по добыче нефти", - рассказал молодой человек.

Илья пытался поучаствовать в первой волне конкурса, однако не прошел по возрасту: на тот момент ему еще не исполнилось 25 лет. Весной этого года Илья вошел в молодежный кадровый резерв области.

"Благодаря резерву я получил первый опыт проектной работы. Вместе с другими ребятами мы разработали перспективный проект по развитию туристического бизнеса в Самарской области, и по итогам голосования в рамках платформы "Вместе" он вошел в тройку победителей", - рассказал Илья.

В этом году Илья подал заявку на участие в конкурсе "Лидеры России". "Сейчас я планирую во второй раз испытать свои силы. "Лидеры России" - это уникальный социальный лифт. Он позволяет найти ценные молодые кадры и использовать их таланты на благо государства и общества", - считает он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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