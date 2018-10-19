В выходные в Самарской области похолодает

Среднее Поволжье 20 октября окажется в зоне холодного фронта, местами пройдут дожди, температура воздуха понизится. В последующие дни над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся, сообщают в Приволжском УГМС.

В субботу, 20 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 2… 7°C, днем 10… 15°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с. В воскресенье, 21 октября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 0… +5°C, днем 6… 11°C. Ветер северный 3-8 м/с. В понедельник, 22 октября, также ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +3 до -2°C. Днем температура воздуха составит 6… 11°C. Ветер северный 3-8 м/с.