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Общество

В выходные в Самарской области похолодает

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среднее Поволжье 20 октября окажется в зоне холодного фронта, местами пройдут дожди, температура воздуха понизится. В последующие дни над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся, сообщают в Приволжском УГМС.

В субботу, 20 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 2… 7°C, днем 10… 15°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В воскресенье, 21 октября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 0… +5°C, днем 6… 11°C. Ветер северный 3-8 м/с.

В понедельник, 22 октября, также ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные часы похолодает от +3 до -2°C. Днем температура воздуха составит 6… 11°C. Ветер северный 3-8 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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