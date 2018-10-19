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Сотрудники областного УФСБ в 2018 г. поймали 50 мигрантов с юга с поддельными документами

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность 50 мигрантов — граждан среднеазиатских и северокавказских республик, использовавших поддельные миграционные документы для легализации на территории РФ, сообщает ведомство.

Материалы по выявленным фактам сотрудники ФСБ направляли в органы внутренних дел. По результатам их рассмотрения полицейские возбудили 43 уголовных дела об использовании подложных документов — ч. 3 ст. 327 УК РФ.

По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, мировые судьи различных участков Самары назначили 38 иностранцам штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Всем им по инициативе регионального ГУ МВД теперь на пять лет закрыт въезд на территорию РФ.

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Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

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