Дмитрий Азаров: "Предприятия региона нашли деловых партнеров и новые рынки сбыта продукции"

В пятницу, 19 октября, в Ташкенте продолжает свою работу Первый межрегиональный форум России и Узбекистана. Участие в нем принимает и делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Второй день работы форума начался ранним утром — с делового завтрака. Его провел министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Участие в неформальной встрече приняли представители высшего руководства и главы регионов двух государств, в числе которых Дмитрий Азаров.

Российская сторона готова оказывать максимальную поддержку при реализации совместных проектов, отметил руководитель Минэкономразвития. Главная задача, по мнению Максима Орешкина, реализовать потенциал, который есть в отношениях между странами. За два дня работы подписано более 800 соглашений о сотрудничестве.

В рамках деловой встречи за завтраком прошла презентационная сессия глав узбекских регионов и российских компаний в сфере строительства, оптово-распределительных центров, промышленности, а также IT-технологий в сфере коммунального хозяйства и в ряде других. По итогам встречи были подписаны еще десятки документов о сотрудничестве.

После встречи Дмитрий Азаров на стенде Самарской области обсудил предварительные итоги работы с руководителями крупных компаний региона на международном форуме.

"Нам очень важно представлять свою продукцию, свои инвестиционные возможности на международной арене. Это позволяет расширять рынки сбыта для предприятий Самарской области, как это происходит здесь, на форуме Россия-Узбекистан, так и, конечно, привлекать инвестиции на территорию региона", — подчеркнул губернатор.

Уже подписан ряд соглашений, проведены дополнительные переговоры, достигнуты очередные договоренности в области поставок сельскохозяйственной техники и механизмов по переработке продукции. Компании Самарской области выразили готовность поделиться своими современными технологиями.

"За два насыщенных дня наши предприятия нашли себе деловых партнеров, новые рынки для сбыта своей продукции. Это крайне важно, мы окажем всемерную поддержку: со стороны правительства Самарской области будем укреплять экономические связи", — заявил губернатор.

Партнеров из Узбекистана заинтересовало оборудование компании "Русагро", которое позволяет выпускать продукцию высокого качества — по международным стандартам.

Особое внимание было уделено предприятию "Пегас-Агро". Компания имеет уникальный опыт в создании авиационной и наземной сельхозтехники, ее применении в агрохимических работах. Основное направление работы — производство самоходных опрыскивателей-разбрасывателей серии "Туман". По мнению узбекских коллег, в частности из Хорезмской области, такие машины позволят выполнять широкий спектр сельскохозяйственных работ.

Ресурсосберегающими технологиями в рамках международного форума делится и компания "Евротехника". Это ведущее машиностроительное предприятие с немецкими инвестициями, которое работает в агропромышленной отрасли.

Своими наработками в сфере производства, переработки, хранения и распространения готовой продукции поделилась компания "Био-Тон".

Губернатор Самарской области отметил: несмотря на то, что форум между регионами России и Узбекистана проходит впервые, удалось добиться серьезных результатов, которые в дальнейшем повлияют на экономику двух стран и отдельных регионов. "Мы заинтересованы в продукции предприятий Узбекистана — в первую очередь, это овощная продукция, сельскохозяйственная продукция, текстильная. Но для нас очень важно, что мы поставляем сюда технику, машины и механизмы и видим поле для сотрудничества в образовательной сфере", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особый статус форуму России и Узбекистана подчеркивает участие глав двух государств — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Они уже провели переговоры и подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

По словам Владимира Путина, "Узбекистан занимает четвертое место по объему торговли с Россией среди государств СНГ. Торгово-экономические связи между нашими странами продолжают динамично развиваться". И подтверждение тому — сотни подписанных соглашений в рамках форума.

Лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании, в рамках которого в качестве приоритетного направления обсудят вопросы развития российско-узбекистанских отношений в сельскохозяйственной отрасли.