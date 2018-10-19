Самарца будут судить за 16 эпизодов сбыта наркотиков

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 28-летнего мужчины, подозреваемого во множестве эпизодов сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2018 г. мужчина с подельником, личность которого следствие не установило, 16 раз сбывал наркотики общей массой 3,21 грамма. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.