Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств

Мобильный оператор Tele2 сосредоточится на продажах оборудования с поддержкой LTE. Компания выведет из дистрибуции брендированные 3G-устройства на фоне активного строительства сетей четвертого поколения в регионах и роста проникновения 4G-смартфонов в своей сети.

В 2016 году Tele2 вышла на рынок абонентского оборудования с доступными брендированными смартфонами. В рекордные сроки компания построила схему дистрибуции устройств для франчайзинговой розничной сети, а первый смартфон оператора — Tele2 Mini — стал хитом продаж. Tele2 Mini неоднократно попадал в рейтинг самых продаваемых смартфонов в РФ, а за все время оператору удалось реализовать на рынке более 800 тыс. этих устройств. Успех проекта позволил Tele2 заявить о себе как о компании с развитой розничной сетью, эффективно контролирующей продажи абонентского оборудования.

Исследования компании показали явные изменения в потребительских предпочтениях. Так, спрос на смартфоны с поддержкой скоростного Интернета 4G превысил интерес к 3G-устройствам. Эта динамика прослеживается как в продажах, так и в распределении пользовательских устройств по технологиям в сетях операторов. В регионах Приволжья с начала 2018 года доля устройств с поддержкой 4G среди клиентов Tele2 выросла на 42%. Высокую динамику проникновения гаджетов этого стандарта специалисты связывают в том числе с масштабным развитием технологии 4G — в этом году количество базовых станций LTE на территории макрорегиона выросло в полтора раза.

Несмотря на успехи доступного Tele2 Mini, в монобрендовых салонах Tele2 в Приволжье спрос на LTE-смартфоны за последний год вырос на 40%. В связи с этим компания приняла решение сфокусироваться на продажах востребованных гаджетов с поддержкой 4G. Именно опыт, связанный с проектом Tele2 Mini, позволил оператору выстроить эффективные взаимоотношения с ведущими производителями смартфонов. Tele2 расширила сотрудничество с такими компаниями, как Apple, Huawei, Honor, Xiaomi, LG, Sony, ASUS, ZTE и увеличила долю "умных" гаджетов в ассортименте монобрендовых салонов на 30 п. п. В результате доля продаж небрендированного абонентского оборудования в салонах Tele2 выросла до 73%.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

"Проект по продаже в рознице Tele2 брендированных смартфонов — качественных и доступных по цене — выполнил свою задачу. Вместе с активным строительством 4G-сетей и запуском пакетных тарифов они способствовали увеличению активных пользователей интернета среди абонентов Tele2. Успех этого проекта позволил нам заявить о Tele2 как о компании, готовой успешно продавать абонентское оборудование в своих салонах. Вывод полюбившихся 3G-моделей Tele2, фокус на 4G-устройствах и расширение ассортимента за счет смартфонов известных брендов — предвестники очередного этапа эволюции розницы Tele2. При этом вы практически не увидите в наших салонах одинаковых аппаратов, которые отличаются только ценой. Мы стремимся сделать клиентам лучшее предложение и продаем в салонах надежные устройства, которые прошли тщательную проверку. Tele2 взяла на себя выбор из множества доступных на рынке смартфонов и сделала его в пользу клиента".