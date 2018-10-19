Жительница Чапаевска получила условный срок за попытку дать взятку полицейскому

В Чапаевске вынесли приговор 42-летней местной жительнице, которую признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в августе 2018 г. ОУР О МВД России по Чапаевску проводил проверку по фактам хищений кошельков у покупателей одного из ТЦ. Женщину вызвали в отдел полиции для дачи объяснений. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, она передала оперуполномоченному взятку 13 тыс. рублей. Полицейский деньги не принял, а подозреваемую задержали.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Женщине назначили два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.