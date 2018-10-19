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Экономика и бизнес

Самарцам расскажут, как получить 500 тыс. рублей на свои разработки

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября в Региональном центре инноваций StartupSamara пройдет бесплатный образовательный семинар о конкурсе "УМНИК".

На семинаре эксперты StartupSamara расскажут о том, как повысить свои шансы на победу в конкурсе, об изменениях в положении о гранте и лайфхаки от победителей прошлых лет.

Грант 500 тысяч рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере смогут получить молодые инноваторы Самарской области. Грант выдается на проведение научно-исследовательских работ с перспективой дальнейшей коммерциализации результатов. Чтобы принять участие в отборочных мероприятиях, надо подать заявку на сайте http://umnik.fasie.ru/samara/.

Участниками программы могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые от 18 до 30 лет включительно, предлагающие инновационные проекты по следующим направлениям:

  • цифровые технологии;
  • медицина и технологии здоровьесбережения;
  • новые материалы и химические технологии;
  • новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
  • биотехнологии;
  • ресурсосберегающая энергетика.

Конкурс проходит в три этапа. Сначала эксперты (среди которых - ученые, бизнесмены и представители инновационной инфраструктуры региона) проведут отборочные мероприятия - полуфиналы, где из всех проектов будут выбраны лучшие. Отборочные мероприятия пройдут в крупных вузах Самары, Тольятти на открытом полуфинале, где со своей научной разработкой сможет выступить любой желающий. После этого заявки победителей полуфиналов пройдут заочную экспертизу для оценки научной составляющей. Прошедшие заочную экспертизу поборются за грант в финале.

Прием заявок продлится до 31 октября.

Открытый полуфинал состоится 30 октября 2018 года.

Представительством Фонда содействия в Самарской области служит Региональный центр инноваций StartupSamara.

Кроме того, продолжается набор заявок в рамках конкурса "Умник" НТИ: http://umnik.fasie.ru/nti/.

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