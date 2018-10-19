Вымогатель из Отрадного на три года отправится в колонию

В Отрадном 18 октября суд рассмотрел уголовное дело 30-летнего мужчины, которого обвиняли в двух эпизодах вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В ноябре 2017 г. мужчина по надуманным основаниям обвинил знакомого в распространении наркотиков и потребовал 50 тыс. рублей. Также он пригрозил, что в случае отказа тот будет расплачиваться здоровьем. Через неделю потерпевший передал вымогателю деньги.

В конце ноября 2017 г. злоумышленник, используя мнимый повод, потребовал от другого человека 5000 рублей. Но пострадавший отказался выполнять требования и обратился в полицию. Вымогателя задержали у железнодорожного вокзала после передачи денег.

На предварительном следствии и в суде мужчина не признал вину.

Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 45 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.