Вымогатель из Отрадного на три года отправится в колонию

В Отрадном 18 октября суд рассмотрел уголовное дело 30-летнего мужчины, которого обвиняли в двух эпизодах вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В ноябре 2017 г. мужчина по надуманным основаниям обвинил знакомого в распространении наркотиков и потребовал 50 тыс. рублей. Также он пригрозил, что в случае отказа тот будет расплачиваться здоровьем. Через неделю потерпевший передал вымогателю деньги.
В конце ноября 2017 г. злоумышленник, используя мнимый повод, потребовал от другого человека 5000 рублей. Но пострадавший отказался выполнять требования и обратился в полицию. Вымогателя задержали у железнодорожного вокзала после передачи денег.
На предварительном следствии и в суде мужчина не признал вину.
Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 45 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.