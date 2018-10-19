16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Леушкин продал ДСК №1 Анатолию Давидюку Алексей Титов возглавил комитет по экологии и охране окружающей среды при ТПП Самарской области Установлены возможные виновники аварии самарского "Союза-ФГ" АвтоВАЗ до конца года уволит 720 сотрудников "Кристалл-Лефортово" взыскивает с самарского комбината "Родник" 7,5 млрд рублей

Экономика и бизнес

Марафон генерации бизнес-идей в Самаре и Тольятти научит строить работающий бизнес за несколько часов

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

Региональный центр инноваций StartupSamara и венчурная компания YellowRockets приглашают стартапы на марафон генерации бизнес-идей.

23 октября в Тольятти и 25 октября в Самаре пройдет воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. Участники под руководством менторов научатся генерировать, грамотно описывать свои бизнес-идеи и тут же смогут найти команду для реализации проекта.

На итоговой презентационной сессии команды расскажут о своих идеях экспертам и получат обратную связь по развитию стартапа от действующих предпринимателей и специалистов Венчурного фонда Самарской области.

Участие бесплатное, количество мест ограниченно, для участия требуется предварительная регистрация.

Эксперты и подробная программа:

Самара - https://startupsamara.timepad.ru/event/828037/

Тольятти - https://startupsamara.timepad.ru/event/823867/

Вы узнаете:

- как найти прибыльную бизнес-идею в любом секторе экономики;

- как смотреть на окружающее глазами предпринимателя;

- какой бизнес открыть в сфере высоких технологий;

- как найти ресурсы для бизнеса и проектов там, где их нет.

Вы научитесь:

- исследовать рынок и оценивать объем рынка;

- придумывать неожиданные бизнес-решения;

- составлять бизнес-модели;

- анализировать рынок с помощью простых и доступных инструментов.

Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке венчурной компании YellowRockets. Партнер мероприятия - Тольяттинский государственный университет.

23 октября марафон генерации идей пройдет в Тольяттинском государственном университете, по адресу: ул. Белорусская, 14б, корпус НИЧ, деловой центр (НИЧ 204). Регистрация.

25 октября марафон генерации идей пройдет в региональном центре инноваций StartupSamara, Студенческий переулок, 8. Регистрация.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №15

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

В Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей

В Чапаевске открылся завод по производству сухих строительных смесей

В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог

В Тольятти завершается ремонт автомобильных дорог

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4