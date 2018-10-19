Марафон генерации бизнес-идей в Самаре и Тольятти научит строить работающий бизнес за несколько часов

Региональный центр инноваций StartupSamara и венчурная компания YellowRockets приглашают стартапы на марафон генерации бизнес-идей.
23 октября в Тольятти и 25 октября в Самаре пройдет воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. Участники под руководством менторов научатся генерировать, грамотно описывать свои бизнес-идеи и тут же смогут найти команду для реализации проекта.
На итоговой презентационной сессии команды расскажут о своих идеях экспертам и получат обратную связь по развитию стартапа от действующих предпринимателей и специалистов Венчурного фонда Самарской области.
Участие бесплатное, количество мест ограниченно, для участия требуется предварительная регистрация.
Эксперты и подробная программа:
Самара - https://startupsamara.timepad.ru/event/828037/
Тольятти - https://startupsamara.timepad.ru/event/823867/
Вы узнаете:
- как найти прибыльную бизнес-идею в любом секторе экономики;
- как смотреть на окружающее глазами предпринимателя;
- какой бизнес открыть в сфере высоких технологий;
- как найти ресурсы для бизнеса и проектов там, где их нет.
Вы научитесь:
- исследовать рынок и оценивать объем рынка;
- придумывать неожиданные бизнес-решения;
- составлять бизнес-модели;
- анализировать рынок с помощью простых и доступных инструментов.
Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке венчурной компании YellowRockets. Партнер мероприятия - Тольяттинский государственный университет.
23 октября марафон генерации идей пройдет в Тольяттинском государственном университете, по адресу: ул. Белорусская, 14б, корпус НИЧ, деловой центр (НИЧ 204). Регистрация.
25 октября марафон генерации идей пройдет в региональном центре инноваций StartupSamara, Студенческий переулок, 8. Регистрация.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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