Бывшего главврача Безенчукской ЦРБ подозревают в растрате 13 млн рублей

В отношении бывшего главного врача Безенчукской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере по п. "б" ч. 2 ст. 285.2 УК РФ, об этом 19 октября сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, появлению на свет уголовного дела предшествовала проверка законности расходования средств государственных внебюджетных фондов, проведенная прокуратурой Безенчукского района. В ходе проверки выявлены факты нецелевого расходования средств Фонда обязательного медицинского страхования Безенчукской центральной районной больницей.

Установлено, что с января 2016 г. по октябрь 2017 г. главный врач больницы допустил расходование свыше 13 млн руб. из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на цели, не предусмотренные законом и бюджетом фонда.

"Так, средства фонда направлялись медицинским учреждением на оплату труда работников розничной аптеки, функционирование которой не связано с деятельностью ОМС, а также на заработную плату сотрудников, не имеющих право на занятие медицинской деятельностью, на различные незаконные доплаты и компенсационные выплаты медицинским работникам, — сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. — Проверка выявила недостачу продуктов питания в пищевом блоке, приобретение расходных материалов и реактивов для пациентов, обслуживаемых по платным услугам. Кроме того, в рентгенкабинете больницы простаивало оборудование стоимостью почти 1 млн рублей, полученное еще в 2012 г. по программе "Модернизация здравоохранения".

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В отношении бывшего главного врача больницы возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере). Его расследование находится на контроле прокуратуры района.