Бывшего главврача Безенчукской ЦРБ подозревают в растрате 13 млн рублей

В отношении бывшего главного врача Безенчукской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере по п. "б" ч. 2 ст. 285.2 УК РФ, об этом 19 октября сообщили в Генеральной прокуратуре России.
По данным надзорного ведомства, появлению на свет уголовного дела предшествовала проверка законности расходования средств государственных внебюджетных фондов, проведенная прокуратурой Безенчукского района. В ходе проверки выявлены факты нецелевого расходования средств Фонда обязательного медицинского страхования Безенчукской центральной районной больницей.
Установлено, что с января 2016 г. по октябрь 2017 г. главный врач больницы допустил расходование свыше 13 млн руб. из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на цели, не предусмотренные законом и бюджетом фонда.
"Так, средства фонда направлялись медицинским учреждением на оплату труда работников розничной аптеки, функционирование которой не связано с деятельностью ОМС, а также на заработную плату сотрудников, не имеющих право на занятие медицинской деятельностью, на различные незаконные доплаты и компенсационные выплаты медицинским работникам, — сообщают в Генеральной прокуратуре РФ. — Проверка выявила недостачу продуктов питания в пищевом блоке, приобретение расходных материалов и реактивов для пациентов, обслуживаемых по платным услугам. Кроме того, в рентгенкабинете больницы простаивало оборудование стоимостью почти 1 млн рублей, полученное еще в 2012 г. по программе "Модернизация здравоохранения".
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В отношении бывшего главного врача больницы возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 285.2 УК РФ (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере). Его расследование находится на контроле прокуратуры района.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .