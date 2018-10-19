ЦСК ВВС проиграл "Нефтянику" - 1:3

В пятницу, 19 октября, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС на выезде встречался с альметьевским "Нефтянником".

Хозяева уже к началу второго периода вели - 3:0. Только в третьем периоде Рафаэль Бикмуллин смог забросить единственную у "летчиков" шайбу, но для победы этого было мало. Поражение самарцев - 1:3, сообщает официальный сайт лиги.