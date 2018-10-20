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Общество

В сквере "Родина" идет митинг в поддержку трудящихся, пенсионеров и ветеранов Самарской области

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 20 октября, на начало мероприятия в самарском сквере "Родина", по данным ГУ МВД по Самарской области, на санкционированную акцию собралось около 150 человек, пишет sgpress.ru.

Целью митинга организаторы называют выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.

Мероприятие началось в 11:00.  

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