В сквере "Родина" идет митинг в поддержку трудящихся, пенсионеров и ветеранов Самарской области

В субботу, 20 октября, на начало мероприятия в самарском сквере "Родина", по данным ГУ МВД по Самарской области, на санкционированную акцию собралось около 150 человек, пишет sgpress.ru.

Целью митинга организаторы называют выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость. Мероприятие началось в 11:00.