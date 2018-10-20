Пожар в частном доме в Сызрани ликвидировали 26 спасателей

В субботу, 20 октября, в 1:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в пер. Школьный в Сызрани. Там горел частный дом на площади 120 кв. м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек личного состава и восьми единиц техники. Возгорание ликвидировано в 1:36. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.