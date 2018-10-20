Пожар в частном доме в Сызрани ликвидировали 26 спасателей

В субботу, 20 октября, в 1:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в пер. Школьный в Сызрани. Там горел частный дом на площади 120 кв. м.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 26 человек личного состава и восьми единиц техники.
Возгорание ликвидировано в 1:36. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?